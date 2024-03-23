Bakan Yumaklı'dan tohum açıklaması! Yeni destekler yolda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana’da tohum dağıtım töreninde açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, bitkisel üretim rakamının 2023'te 137 milyon tona çıktığını yeni yılda da bu rakamı çok daha ileriye taşımak için desteklerin süreceğini ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Adana’da tohum dağıtım töreninde tarımda verimlilik konusunun önemine değinerek, işlenmeyen tarım arazilerinin etkinleştirilmesi ve kullanılması konusuna dikkati çekti. Yumaklı, "Üretimin arttırılması bizim olmazsa olmazımız. 2022 yılı sonu itibarıyla bizim bitkisel üretim rakamımız 129 milyon tondu. 2023'te bu rakam 137 milyon tona çıkmış durumda. İnşallah 2024 yılında bu rakamı çok daha ileriye taşıyacağız. Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesini uygulamaya devam edeceğiz. Bizler belli oranlarda hibelerle yüzde 50'den yüzde 75'e kadar üreticilerimizi sertifikalı tohumlarla daha verimli, kaliteli üretimler yapabilmeleri amacıyla desteklemiş olacağız" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir tarımsal üretimin önemine değinen Yumaklı, şöyle konuştu: “Hastalıklara dayanıklı, bulunduğu iklime uyum sağlamış, gerçekten istenen kalitede dirençli tohumların olması tarımdaki üretimin ve verimliliğin en önemli şartı. İyi nitelikli tohumların ortalama verimi yüzde 25 oranında etkilediğini biliyoruz. Hatta bazı ürünlerde bu oran çok daha yukarılara çıkabiliyor. Bu sebeple verimlilik konusu üretimin arttırılmasında, maliyetlerin de düşürülmesinde en önemli hususlardan bir tanesi."

"TÜRKİYE İLK 10 ÜLKEDEN BİRİ"

Bakan Yumaklı, tohumculuğun artık ülkelerin kendi yeterliliğinin, hatta özgürlüğünün anahtarı olarak görüldüğünü anlatarak, şöyle konuştu: "Ülkemizde de bunu pek çok kereler ifade ediyoruz. Bu konudaki yanlış bilinen doğruların ya da doğru bilinen yanlışların kendi mecrasına dönene kadar biz de bunları tekrar etmeye devam edeceğiz. Ülkemiz dünyadaki tohumculukla alakalı ilk 10 ülkeden bir tanesi. Özellikle son dönemde tohumculukla ilgili araştırma geliştirme yapan hem firma sayısı arttı hem de bakanlık olarak özellikle Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğümüzün bu konudaki çalışmaları artık sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeye taşmış durumda.”

"100 KİLOGRAM TOHUMUN 97 KİLOGRAMI TÜRKİYE'DEN"

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün hazırladığı ve geliştirdiği ürünleri Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM) uygulayıp çoğaltarak Türkiye'deki üreticilere ulaşmasını sağladığını anlatan Yumaklı, "Şunu gururla söyleyebilirim; Türkiye'de üretilen, kullanılan her 100 kilogram tohumun 97 kilogramı bu ülkenin topraklarında üretilmektedir" diye konuştu.

BAKANLIK NELER YAPACAK?

Yumaklı, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de Tarım ve Orman Bakanlığınca TAKE Projesi kapsamında soya ve ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye için 28 milyon 925 bin lirası bakanlık destekli olmak üzere toplam 54 milyon lirayı aşan tutarda tohum dağıtımı yapacaklarını ifade etti.

Köşger, TAKE Projesi gibi projelerin devletin tarımsal üretime ve gıda güvenliğine verdiği önemi çok net bir şekilde ortaya koyduğunu vurguladı.