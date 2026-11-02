Ticaret Bakanlığı, tüketiciyi yanıltıcı ürünlere yönelik denetimlerine devam ediyor. Son olarak neredeyse her AVM'de şubesi bulunan kozmetik ve kişisel ürün satan bir mağazanın satışa sunduğu ürün mercek altına alındı. Denetimlerde sekiz farklı ürünün içeriğinde ayçiçek yağı tespit edildi.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, AVM'lerde şubeleri bulunan kozmetik ve kişisel bakım ürünü satan zincir mağazasının yağ ürünlerini denetime aldı.

İÇİNDEN AYÇİÇEK YAĞI ÇIKTI

İncelemede çay ağacı, lavanta, kekik, nane, okaliptus, portakal, biberiye ve gül yağı adıyla pazarlanan sekiz ürünün içeriğinde ayçiçek yağı da bulunduğu ortaya çıktı.

Bakanlığın denetimde yalnızca ürünlerin içerikleri değil, ambalajların tüketiciye nasıl sunulduğu da değerlendirildi.

Reklam Kurulu, şişelerin üzerinde yer alan isimlerin, ifadelerin ve görsellerin, ürünlerin yalnızca belirtilen bitkisel yağdan oluştuğu izlenimini oluşturduğunu belirledi.

Söz konusu ürünlerin içeriğinde ayçiçek yağı da bulunuyordu. Kurul, bu nedenle ürünlerin tanıtımında tüketiciyi yanıltabilecek bir izlenim oluşturulduğu sonucuna vardı.

Bakanlık ifşa etti: Kozmetik ürününden ayçiçek yağı çıktı

REKLAM DURDURMA KARARI

İnceleme sonucunda LIFE IN markalı yağ ürünlerinin söz konusu tanıtımları, Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'a aykırı bulundu.

Reklam Kurulu, ilgili firmaya reklamları durdurma cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

Bakanlık ifşa etti: Kozmetik ürününden ayçiçek yağı çıktı

KAPLAN: DENETİMLER SÜRECEK

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada tüketicilerin satın aldıkları ürünler hakkında doğru bilgiye ulaşmasının önemine işaret ederek yanıltıcı reklam ve tanıtımlara yönelik denetimlerin devam edeceğini ifade etti.

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