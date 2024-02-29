Bankalar komisyonu artırdı! Yüzde 70'lik zam müşteriyi mağdur etti

Bankalar çok önemli gelir kapısı olan masraflarını büyük oranda arttırdı. Bakiye sorgularken bile parası kesilen müşteriler, isyan ediyor. Emekliler aylıklarını tek seferde çekemiyor, çekmeye kalktığında 50 lira ödüyor. IBAN’da 15, QR’da da 20 lira isteniyor.

KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ

Banka ATM’leri âdeta para basıyor. Yapılan birçok işlemden masraf ve komisyon alınıyor. Üstelik bu rakamlar, geçen yıla göre enflasyon oranında arttırıldı. Birçok banka, ATM işlem ücretlerine geçen yıla göre yüzde 60-70 oranında zam yaptı. Yaşanan bu durum tüketicilerin ciddi şikâyetlerine sebep oluyor. Limit üstü para çekimi, ATM üzerinden para gönderimi ve alımı, ATM’den kendi hesabınıza kartsız para yatırma, QR ile para çekme gibi birçok işlem ücrete tabi. Bu ücretler bankadan bankaya değişiklik gösterebiliyor. Bazı bankalar yaptıkları kampanyalarla bazı işlemlerden ücret almazken, bazılarının ise işlem ücretlerine zam yaptığı görülüyor. Çoğu ATM’nin bozuk oluşu ya da içinde yeterli bakiye bulunmaması da şikâyetler arasında…

EMEKLİ ŞİKÂYET EDİYOR

ATM ücretlerinden en çok emekliler şikâyetçi. Çünkü bazı bankalar, devletin yatırdığı emekli maaşının tamamını çekmek için ekstra ücret istiyor. Örneğin özel bir banka tek seferde 15 bin liralık emekli maaşının çekimi için müşterisinden 30 lira ücret talep ediyor. Yine bir diğer özel banka ise tek seferde 10 bin lira üstü çekimlerde 50 lira masraf ve komisyon alıyor. Emekliler maaşlarını tek seferde çekemedikleri ya da masraf alındığı için CİMER’e her gün şikâyet yağdırıyor.

ORTAK ATM SORUNU

Bir diğer konu ise Ortak ATM’ler… Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) “Ortak ATM’lerde para yatırma ve çekme işlemleri, ücretsiz yapılır” açıklamasına rağmen, birçok Ortak ATM, “Bakiye Sorgula” dışında tüm işlemlerden ücret alıyor. Örneğin kendi bankanızın ATM’sine gittiniz ve çalışmıyor. Bir başka bankanın Ortak ATM’sinden para çekmek istediğinizde masraf ve komisyon kesiliyor. Bankadan bankaya değişmekle birlikte 5.000 lira olan bir çekim ücretinin masrafı, 50-100 lira arasında değişiyor. Yine Ortak ATM’lerden ister kendi hesabınıza, ister başkasının hesabına para yatırma veya çekme ücretleri işlem yapılan paraya göre 100 ile 500 lira arasında değişiyor. Büyükşehirlerde ATM bulmak kolayken Anadolu’nun birçok bölgesinde işlemler Ortak ATM’lerden yapılıyor.

IBAN’INA 15, QR’INA 20 TL

ATM’lerin ilginç masraf ve komisyonları da bulunuyor. Örneğin özel bir bankanın ATM’sinden kendi hesabınıza para yatıracaksınız ve yanınızda kartınız yok. IBAN ve T.C. kimlik numarası girerek kendi hesabınıza para yatırdığınızda 15 lira işlem ücreti alınıyor. Aynı işlemi QR ile yaptığınızda ise bu ücret 20 liraya çıkıyor.

"KENDİ PARANIZI ÇEKERKEN ÜCRET ALINAMAZ!"

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkanı Aydın Ağaoğlu ise konuyla ilgili gazetemize yaptığı açıklamada “Bankalar faizler düşükken ve kredi muslukları açıkken bu masraf ve komisyonlardan ciddi gelir elde ettiler. Ancak hükûmetin de para politikaları gereği kredi verme konusunda sıkılaşmaya gidilmesi bankaların masraf ve komisyon gelirlerini düşürdü. Hâl böyle olunca ATM’ler ön plana çıktı. Birçok banka ATM’lerdeki işlem ücretlerini arttırdı. Alınan yüksek ve haksız komisyon ve masraflar kanuna aykırıdır. Mutlaka bankaların ATM’ler üzerinden aldıkları belli başlı ücretleri var; ancak bu masraf kalemleri her geçen gün artıyor, işlem ücretleri de artıyor. Artık birçok kişi bankacılık işlemlerini ATM’lerden yapıyor. Özellikle bankaların kapalı olduğu akşam saatleri ATM’ler, banka veznesi gibi çalışıyor. Bankalar müşterilerinin mevduatlarını korumak ve talep edildiği takdirde onları ödemek zorundadır. Kendi paranızı çekerken bile ücret talep edilmesi ise hukuka aykırıdır” uyarısında bulundu.

EMEKLİ MAAŞLARI ARTTI PROMOSYONLAR AYNI

Öte yandan emekli maaşı promosyonları, güncellemeler sebebiyle bir kez daha gündeme geldi. Banka promosyon ödemeleri için son başvuru bugün. Sürecin uzatılmasıyla ilgili net bir açıklama henüz yok. Geçen yıl emekli maaşlarına 2 kez zam yapılmasına rağmen, promosyonlar 5-10 bin lira aralığında kaldı. Bu yıl ise sadece 12 bine kadar yükseldi.