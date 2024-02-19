Bankalardan emeklilere promosyon müjdesi! 10 bin TL üzeri maaş alanlara zam geldi, İşte güncel ücretler

Zamlı emekli maaşlarının yatmasıyla birlikte emekliler, maaşlarını bu yıl hangi bankadan çekeceklerini düşünmeye başladı. Bankalar emeklileri çekmek için Şubat ayı promosyon kampanyaları yayımladı. Böylece 10 bin TL ve üzeri maaş alan emeklilerin promosyon ücretlerine zam geldi. Kredi kartı ve faiz oranı düzenlemeleri gündemde yer edinirken, birçok banka emekli promosyonlarını artırdı. Peki hangi banka emekliye ne kadar promosyon veriyor? İşte Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi, Denizbank, Ziraat, Garanti, Kuveyt Türk vb. bankaların promosyon ücretleri...

Emeklilerin maaşlarını çekmeyi tercih ettikleri banka tarafından verilen promosyon ücretlerine zam geldi. Birçok banka Şubat ayıyla birlikte emekli promosyonlarını artırma kararı aldı. Bankaların bu kararı, kredi kartı ve faiz oranlarının düzenleneceği, parasal sıkılaşmanın sürdüğü bir dönemde geldi. Akbank, İş Bankası, Yapı Kredi ve CardFinans gibi çoğu banka 10 bin TL üzeri maaş alan emeklilerin promosyonlarını güncelledi. Peki hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Başvuru şartları neler? İşte detaylar...

YAPI KREDİ

"3 Şubat 2024 – 29 Şubat 2024 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü veren müşteriler, 12.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir."

Aydınlık'ta yer alan habere göre; Promosyon Taahhütnamesi’nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan, bir aylık net geliri;

3.499 TL'ye kadarsa 4.500 TL,

3.500 TL-7.499 TL arasındaysa 5.250 TL,

7.500 TL- 9.999 TL arasındaysa 6.750 TL,

10.000 TL’nin üzerindeyse 7.500 TL nakit promosyon ödenir.

CARDFİNANS

CardFinans, emekli promosyon kampanyasını "8.000 TL'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 9.200 TL’ye varan emeklilik ödülü" sözleriyle tanıtıyor.

DENİZBANK

DenizBank emeklilere "Emeklilere 5.000 TL’ye varan nakit promosyon! Siz de emekliyseniz maaşınızı DenizBank’a taşıyın, 5.000 TL’ye varan promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanın" dedi.

FİBABANKA

Fibabanka, 10 bin TL maaş alan emeklilere 7 bin 500 TL promosyon verileceğini duyurdu. Açıklamada, "T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma doğrultusunda, emekli maaşını Bankamızdan almak isteyen SGK emeklisi (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) müşterilerimiz, 3 yıl süre ile emekli maaşını Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri durumunda promosyon almaya hak kazanır" denildi.

ŞEKERBANK

"Şekerbank’ta maaş aralıklarına göre promosyon kazanma fırsatı sunuyoruz.

Buna göre maaş aralığınız;

0-3.499 TL aralığında ise 3.000 TL,

3.500-7.499 aralığında ise 3.500 TL,

7.500-9.999 aralığında ise 4.500 TL,

10.000 ve üzeri ise 5.000 TL promosyon ödemesi alabilirsiniz."

ZİRAAT BANKASI

Ziraat Bankası tarafından yayınlanan promosyon kampanyası ise zamlara rağmen 2 yıldır değişmedi. Kampanya şu şekilde;

3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,

3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,

7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,

10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL.

KUVEYT TÜRK

Kuveyt Türk tarafından yapılan açıklamada 8 bin liraya varan promosyon verileceği ifade edildi. Kampanya metni şu şekilde:

"8.000 TL’ye varan promosyon ödemesi Maaşınıza 7 gün 24 saat boyunca Kuveyt Türk ATM'leri ve diğer tüm banka ATM'lerinden kolaylıkla ulaşma imkânı Emeklilik ve diğer ürünlerimizle ilgili Müşteri İletişim Merkezi hattımızdan 7/24 hizmet alma kolaylığı Emekli maaşınızı, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolaylıkla e-Devlet üzerinden veya tüm Kuveyt Türk şubeleri aracılığıyla bankamıza taşıyabilir ve sizlere özel sunduğumuz ayrıcalıklardan faydalanabilirsiniz.

29 Şubat tarihine kadar emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan müşterilerimize 6.500 TL'ye varan promosyon ve 3.500 TL’ ye varan ödül kazanma fırsatı! Emekli maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz, 2 otomatik fatura ödeme talimatı vermesi durumunda promosyona ek 500 TL ödül kazanacaktır. Ayrıca müşterilerimizin bankamıza referans olarak yönlendirdikleri her bir yeni emekli maaş müşterisi için 500 TL, toplamda 3.000 TL ödül verilecektir."

İŞ BANKASI

İş Bankası tarafından yayımlanan reklamda "Bi' emekli olayım ilk iş hayallerimi gerçekleştireceğim diyenler emekli maaşını İş Bankası'ndan alıyor, 7.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanıyor.​ Siz de emekli maaşınızı İşCep'ten kolayca İş Bankası'na taşıyabilir, promosyon talebinde bulunabilirsiniz" ifadesi kullanıldı.

AKBANK

Akbank'ın emekli promosyonunun ise 12 bin 500 lira olduğu açıklandı. Kampanya detayları ise şöyle:

"SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-29 Şubat 2024 tarihleri arasında Akbank’a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Bankamızdan almayı taahhüt eden emeklililerimiz 10.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir. Buna ek olarak kampanya dönemi içerisinde, Akbank Vadesiz hesabından veya Axess/Wings sahibi olan SGK emeklileri için kredi kartlarından verecekleri ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 500 TL, toplamda 2.500 TL chip-para ile 12.500 TL ödül fırsatından yararlanabileceklerdir. Üstelik, Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya Müşteri İletişim Merkezi aracılığıyla maaşlarınızı kolayca Akbank’a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz."