Merkez Bankası Başkanlığı 9 ay sürdü! İşte Hafize Gaye Erkan'ı istifaya götüren süreç

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, dün akşam görevinden istifa etti. Şahsına yönelik itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini söyleyen Erkan, son dönemde hakkında çıkan haberleri işaret etti. İşte Erkan'ın görevi bırakmasıyla sonlanan sürecin önemli noktaları...

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, 8 Haziran 2023'ten beri yürüttüğü görevini dün akşam sonlandırdı. Son dönemde şahsına yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini ifade eden Erkan, hakkında itibar suikastı kampanyası düzenlendiğini belirtti.

"AİLEMİN DAHA FAZLA ETKİLENMEMESİ İÇİN AFFIMI TALEP EDİYORUM"

Erkan yazılı açıklamasında, "Devletimize ve milletimize hizmet edebilmek adına bugüne kadar yorulmadan gece gündüz görevimin başında yer aldım. Gelinen noktada ekonomi programımız meyvelerini vermeye başlamıştır. Rezervlerimizdeki artış, ekonomik veriler ile enflasyonun ana eğilimine dair göstergeler bu başarının kanıtıdır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın kamuoyunun malumu olduğu üzere son dönemde şahsıma yönelik büyük bir itibar suikastı kampanyası düzenlenmiştir. Bu süreçten ailem ve dahası henüz bir buçuk yaşına bile girmemiş günahsız evladımın daha fazla etkilenmemesi için Sayın Cumhurbaşkanımızdan, ilk günden beri şerefle yürüttüğüm görevimden affımı talep etmiş bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Erkan'ın istifasının ardından Merkez Bankası Başkanlığına Fatih Karahan getirildi.

KİRA AÇIKLAMASIYLA ELEŞTİRİLERE NEDEN OLDU

Öte yandan Erkan'ın istifasının arka planı merak konusu oldu. İtibarına yönelik suikast düzenlendiğini söyleyen Erkan, açıklamasında hakkında son dönemde çıkan bazı iddiaları işaret etti. Erkan'ı istifaya götüren sürecin ilk adımı, kiralar hakkında açıklamasıyla atıldı. Bir röportaj veren Erkan, burada İstanbul'daki kiraların Manhattan'dan daha pahalı olduğunu belirterek, "İstanbul, Manhattan'dan pahalı olur mu? Biz İstanbul'da ev bulamadık. Müthiş pahalı. Annemlere yerleştik, onların yanında kalıyoruz." dedi. Bu açıklama, bazı kesimler tarafından eleştirildi.

BABASININ HAKKINDAKİ İDDİALAR GÜNLERCE KONUŞULDU

Bu gündemin ardından Erkan bu kez de babasının hakkında ortaya atlan iddialarla karşı karşıya kaldı. Merkez Bankası çalışanlarından biri, CİMER'e Erkan'ın babası Erol Erkan tarafından işten çıkarıldığına dair şikayette bulundu. Şikayeti yapan personelin Erol Erkan hakkında başka iddialarda da bulunmasının ardından Hafize Gaye Erkan yasal yollara başvuracağını açıkladı. Ancak bu haberler günlerce manşetlerde yer aldı.