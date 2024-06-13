Bayram öncesi akaryakıta zam geldi! Motorinin yeni fiyatı tabelaya yansıdı

Araç sahiplerini üzen haber bayram öncesi geldi. Akaryakıt fiyatlarında tabela yine değişti. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 34 kuruş zamlandı. İşte fiyatlarda son durum...

Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Geçen hafta peş peşe gelen indirim haberlerinin ardından bu gece tabela yine değişti. Son zam motorine geldi, 1 lira 34 kuruşluk artış sonrası fiyatlarda son durum belli oldu. İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara 13 Haziran 2024 güncel akaryakıt (benzin ve motorin) fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 40.29TL

Motorin litre fiyatı: 40.67 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 40.15 TL

Motorin litre fiyatı: 40.57 TL

LPG litre fiyatı: 19.64 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.24 TL

Motorin litre fiyatı: 41.63 TL

LPG litre fiyatı: 20.19 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 41.54 TL

Motorin litre fiyatı: 42.02 TL

LPG litre fiyatı: 19.89 TL

FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.