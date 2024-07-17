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Haberler > Ekonomi > BDDK'dan flaş karar! Bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

BDDK'dan flaş karar! Bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
BDDK&#039;dan flaş karar! Bir şirkete faaliyet izni verirken bir şirketin faaliyet iznini iptal etti
Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu, Bddk, Resmi Gazete, Haber

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verdi, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini iptal etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), söz konusu kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Kurul, Pratik Finansman AŞ'ye faaliyet izni verirken, Tuna Faktoring AŞ'nin faaliyet iznini, şirket kurucularında aranan şartları hissedarların tamamına yakınının kaybetmeleri nedeniyle iptal etti.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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