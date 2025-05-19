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Haberler > Ekonomi > Bedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyor, çocukları gibi bakıyorlar... 

Bedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyor, çocukları gibi bakıyorlar... 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Bedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyor, çocukları gibi bakıyorlar... 
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kars'ta kaz fiyatları gram altınla yarışıyor. Üreticilerin çocukları gibi baktıklarını söylediği kazın porsiyonu 750 liradan satılırken, bütün kazın 4500 lira olduğu belirtildi. Kaz etini tatmak için şehir dışından bile gelenlerin olduğu ifade ediliyor.

Kars'ın Akyaka ilçesinde köy evlerinde kuluçkadan çıkan ve bir süre evlerde bakıldıktan sonra dışarı çıkarılan kaz yavruları, sahipleri tarafından gram altınla eşdeğer tutuluyor.

Bedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyor, çocukları gibi bakıyorlar...  - 1. Resim

Özellikle Akyaka, Arpaçay ve Susuz ilçelerinde yetiştirilen Kars kazlarının yavruları meralarda yerlerini aldı. Köylü kadınların gözü gibi baktığı yavrular, büyüyüp kaz olduktan sonra aile bütçelerine de önemli bir katkı sağlıyor. Köylü kadınlar evlerinin bahçelerinde ve meralarda otlamaya çıkardıkları yavruları çocukları gibi koruyarak ve besleyerek büyütüyor.

Bedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyor, çocukları gibi bakıyorlar...  - 2. Resim

"ÇOCUK GİBİ BAKIYORUM"

Akyaka'da kendi imkanlarıyla kaz yetiştiriciliği yapan Necmiye Biçer "Benim kazlarım altındır, kendimle yatırıyorum, kendimle kalkıyorlar. Çocuk gibi bakıyorum, çocuk gibi besliyorum" ifadelerini kullandı.

Bedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyor, çocukları gibi bakıyorlar...  - 3. Resim

"BİR KAZIN BEDELİ 4500 TL"

Yöresel işletmeler ve lokantalarda kente gelen yerli ve yabancı misafirlere kazın porsiyonu 750 TL sunuluyor. Bu fiyat bazı işletmelerde ise bin liraya kadar yükselebiliyor. Yaklaşık 6 porsiyon çıkan bir kazın bedeli 4500 lira, gram altın ise 4 bin liradan satılıyor. Bu da 1 kazın artık ziynet eşyası kadar değerli olduğunu gösteriyor.

Bedeli 4500 lira! Gram altınla yarışıyor, çocukları gibi bakıyorlar...  - 4. Resim

KAZ ETİ İÇİN ŞEHİR DIŞINDAN GELEN VAR    

Fiyatlar artsa da Kars halkı kazdan vazgeçmiyor. Özellikle geleneksel tandırda pişirilen kaz, bulgur pilavı ve ayran aşı çorbasıyla birlikte hala sofralarının baş tacı. Yerli ve yabancı ziyaretçiler, sırf bu eşsiz lezzeti tatmak için Kars'a gelirken, yoğun talep ise fiyatların artmasına neden oluyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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