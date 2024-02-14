Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Belediye personeline yüzde 65 zam! En düşük maaş 37 bin TL oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Belediye personeline yüzde 65 zam! En düşük maaş 37 bin TL oldu
    Eskişehir, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında, belediyede çalışan kadrolu işçilerin maaşlarını iyileştirmeyi kapsayan ek protokol imzalandı. Protokol ile kadrolu işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 65 oranında artış yapıldı. Böylece belediyede en düşük kadrolu işçi ücreti 37 bin TL oldu.

    Tepebaşı Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında maaşlarda iyileştirme protokolü imzalandı. Tepebaşı Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın yanı sıra Belediye İş Sendikası Şube Başkanı Kemal Azak, Şube Başkan Yardımcısı Cengizhan Kaya, Şube Mali Sekreteri Mahsuni Ilgın ve işçiler katıldı. Maaşlarda iyileştirmeyi kapsayan ek protokol hakkında bir değerlendirmede bulunan Şube Başkanı Azak, “Bildiğiniz üzere Temmuz 2023 - Temmuz 2025 arası 2 yıllık bir toplu iş sözleşmesi yapmıştık. Tabi bu süreçte hem TÜİK enflasyonunun gerçek enflasyonu yansıtmadığı hem de işçi arkadaşlarımızın alım gücünün düştüğüne şahit olduk. Başkanımız bize hiçbir zaman kapısını kapatmadı, imkanlar dahilinde en iyisi için ince eledi, sık dokudu. Bugün geldiğimiz noktada Başkanımızın sayesinde, işçiye bakış açısı ve emeğe verdiği değer ile yüzde 65 oranında refah payı oluştu. Belediye İş Sendikası olarak, kim emekten tarafaysa her zaman baş tacı yaparız. Başkanıma ve yardımcılarına, bu sözleşmeye destek oldukları için teşekkür ediyorum. Belediyemiz ve işçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

    Belediye personeline yüzde 65 zam! En düşük maaş 37 bin TL olduB

    "EN DÜŞÜK MAAŞ 37 BİN TL OLDU" 

    Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise “Sizin hayat standartlarınızı bir nebze daha iyi yapabilir miyiz diye böyle bir protokol yapıyoruz. 1999’dan bu yana geçen zaman çok kıymetli, o zamanlar küçücük bir belediyeydik. Tepebaşı da mütevazı bir kasaba durumundaydı. Geçen 20 yıl zarfında çok şey değişti, Allah’a şükür bölgemiz Türkiye’de parmakla gösterilen bir ilçe haline geldi. 30 ilden büyük bir ilçe Tepebaşı’mız. Bunda hepimizin emeği, alın teri var. Çalışanı, emekçisi, sendikası, başkanı ile el ele verip bugünlere geldik. Biz de belediye çalışanıyız, sizin yanınızdayız her zaman. 1999’dan beri hiç farklı bir gözle bakmadık. Hem insanlığı bir arada tutarak hem de belediyeciliği en düzgün, dürüst şekilde bugünlere kadar geldik. Bugün de bu sözleşmeyi imzalayacağız. Öyle bir enflasyon var ki bugün maaşınız 100 bin TL olsa, 15 gün sonra o 100 bin TL’nin büyük bir kısmı eriyecek. Her şeyin fiyatı artıyor. Markette de artıyor, bakın akşam akaryakıta 2,5 TL’ye yakın zam geldi. Bu nereye kadar gidecek, kimse bilemiyor. Bu seçimden sonra da iktidar partisi enflasyonu çözemeyecek. Elimizden geldiği kadar burada dayanışma içinde olacağız, görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Yine belediyemizi, Tepebaşı’mızı ve Eskişehir’imizi en iyi noktaya getireceğiz. Bugün imzalayacağımız ek protokol sizlere yüzde 65’lik bir artış sağlayacak. Keşke yüzde 100 verebilsek, bütçemizin el verdiği ölçüde iyileştirme sağlıyoruz. En düşük maaşımız 37 bin TL olacak. Bütün emekçi kardeşlerimize hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

    Başkan Ataç ayrıca emekliye ayrılan 4 belediye çalışanına da aileleri ile birlikte emeklilik hayatlarında mutluluklar diledi. Konuşmaların ardından Başkan Ataç ve Azak, protokol metnini imzaladı. İmzalanan ek protokol ile kadrolu işçilerin maaşlarına ortalama yüzde 65 oranında iyileştirme sağlandı ve en düşük kadrolu işçi ücreti 37 bin TL oldu.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Eskişehir
    Haberler > Ekonomi > Belediye personeline yüzde 65 zam! En düşük maaş 37 bin TL oldu
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    6 milyar liralık ödeme çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor  - Ekonomi6 milyar liralık ödeme çiftçilerin hesaplarına yatırılıyor Erzincan'daki maden faciası sonrası SSR Mining hisseleri çakıldı! Şirketin değeri 1 günde 1 milyar dolar eridi  - EkonomiŞirketin değeri 1 günde 1 milyar dolar eridiİkinci el online oto pazarında satışlar arttı - Ekonomiİkinci el online oto pazarında satışlar arttıMemur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Işıkhan ile görüştü: 1. Dereceye 3600 Ek Gösterge çalışması hemen başlamalı - EkonomiMemur ve emeklilerin hükümetten bir talebi varEmeklilerin beklediği bayram ikramiyesi zammında kritik viraja girildi! Yeni emekliler ve EYT'liler de yararlanacak mı? İşte güncel zamlı tablo - EkonomiEmeklilerin beklediği bayram ikramiyesi zammında kritik viraja girildi! Yeni emekliler ve EYT'liler de yararlanacak mı? İşte güncel zamlı tabloDisney+ abonelik fiyatlarına yüzde 100'den fazla zam - EkonomiDisney+ abonelik fiyatlarına yüzde 100'den fazla zamBalıkçılar şikayetçi: 30 TL'ye alan yok, pahalı olunca daha çok satıyoruz  - EkonomiFiyat 30 TL'ye düştü ama alan yok!Bakanlık açıkladı: Hizmet ihracatında bir ilk, 100 milyar dolara ulaştı - EkonomiHizmet ihracatında bir ilkHatay Büyükşehir Belediyesi'nden seçim öncesi işçilere yüzde 82,5 zam - EkonomiHatay Büyükşehir Belediyesi'nden seçim öncesi işçilere yüzde 82,5 zamBorsa'da satışlar artar mı? Endekste 9000 seviyesi kritik  - EkonomiUzmanlar üstüne basa basa uyardı, bu seviyelere dikkat!
    Sonraki Haber Yükleniyor...