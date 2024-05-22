Belediyede en düşük maaş 24 bin TL oldu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 22 Mayıs 2024 16:03 - Güncelleme: 22 Mayıs 2024 16:05 - Güncelleme:

Çameli, Protokol, Haber

Ekonomi Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Çameli Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzalanan protokol ile yapılan son zamla en düşük işçi maaşı 24 bin lira oldu.