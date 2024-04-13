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Haberler > Ekonomi > Belgesiz reklama 1,1 milyon TL ceza

Belgesiz reklama 1,1 milyon TL ceza

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Belgesiz reklama 1,1 milyon TL ceza

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Turizm belgesi olmayan bazı tesislerin 'otel' reklamı yaparak müşteri çekmeye çalıştığı ortaya çıktı, iki işletmeye 1,1 milyon TL ceza kesildi.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Yaz tatili döneminin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar tatil yapacak otel arayışına girerken, bazı tesislerin turizm belgesi olmadığı hâlde otel reklamı yaparak müşteri çekmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Son toplantısında bu konuyu gündemine alan Ticaret Bakanlığına bağlı Reklam Kurulu, Afyonkarahisar’daki iki işletmeye toplam 1,1 milyon lira ceza kesti. İşletmelerden birinin lokanta, kafeterya, yiyecek içecek ruhsat aldığı tespit edilirken, Reklam Kurulunun bilgi talebini karşılık vermeyen diğer işletme ise kanuna aykırı hareketten dolayı cezalandırıldı. 

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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