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    • Haberler > Ekonomi > Benzin ve motorine çifte indirim! 22 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

    Benzin ve motorine çifte indirim! 22 Şubat güncel akaryakıt fiyatları

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Benzin ve motorine çifte indirim! 22 Şubat güncel akaryakıt fiyatları
    Benzin, Motorin, Akaryakıt, 22 Şubat, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    22 Şubat güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzine ve motorine indirim var mı? 22 Şubat itibarıyla akaryakıta çifte indirim geldi. İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...

    22 Şubat güncel akaryakıt fiyatları araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Akaryakıta dünün ardından bugün de çifte indirim geldi. Benzin ve motorindeki indirim gece yarısı itibarıyla tabelaya yansıdı. Peki benzinin litre fiyatı ne kadar? Motorinin litre fiyatı kaç lira? İşte 22 Şubat güncel akaryakıt fiyatları...

    BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM

    22 Şubat itibarıyla benzine 76 kuruş, motorine ise 1 lira 10 kuruş indirim geldi. Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi şehirlere göre 42-43 lira bandına, benzinin litresi ise 40-41 lira bandına geriledi. 

    22 ŞUBAT GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI? BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA?

    Motorin 

    İstanbul (Avrupa): 42,05 TL
    İstanbul (Anadolu): 41,98 TL
    Ankara: 42,82 TL
    İzmir: 43,04 TL

    Benzin

    İstanbul (Avrupa): 40,46 TL
    İstanbul (Anadolu): 40,37 TL
    Ankara: 41,17 TL
    İzmir: 41,39 TL

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

     

     

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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