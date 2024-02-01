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    • Benzine zam! Litresi 40 lirayı aştı

    Son dönemde akaryakıta üst üste gelen zamlara bir yenisi daha eklendi. Gece yarısı benzinin litresi 95 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin litresi 40 lirayı aştı. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Benzine zam! Litresi 40 lirayı aştı
    Benzin, Zam, Akaryakıt, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Akaryakıta son 2 haftada beşinci kez zam geldi. 

    BENZİN KAÇ LİRA OLDU?

    Bu gece yarısı itibarıyla benzinin litresi 95 kuruş arttı. Zammın ardından benzinin İstanbul'da 39 lira 35 kuruşa, Ankara'da 40 liraya, İzmir'de ise 40 lira 24 kuruşa çıktı.

    Benzine zam! Litresi 40 lirayı aştı

    ZAMLAR PEŞ PEŞE GELDİ

    Son dönemde akaryakıt fiyatlarına zamlar peş peşe geldi. 18 Ocak tarihinde oto gaza 40 kuruş, 20 Ocak tarihinde motorine 1 lira 15 kuruş, 24 Ocak tarihinde ise benzine 1 lira 46 kuruş, 30 Ocak tarihinde ise motorine 1 lira 38 kuruş zam geldi.

    AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

    Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BenzinZamAkaryakıt
    Haberler > Ekonomi > Benzine zam! Litresi 40 lirayı aştı
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