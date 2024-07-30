Beş yılda borcunu 885 kat artıranlar var! Neredeyse hiçbir belediye SGK ödememiş

Toplam borçları 100 milyara ulaşan 1.402 belediyeden 1.307’si SGK’ya borcunu ödememiş.

SGK'ya borç iki aşamalı olarak tahsil edilecek! İsteyen belediye arsa ile ödeyecek

SGK'ya borç iki aşamalı olarak tahsil edilecek! İsteyen belediye arsa ile ödeyecek

Türkiye’de belediyelerin çok büyük bölümü çalışanların sosyal güvenlik primlerinden oluşan borçlarını ödemiyor. Sosyal güvenlik sistemini yaralayan bu ‘ödememe’ sorunu maalesef genele yayılmış durumda. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) toplam 96 milyar lira prim borcunun yüzde 80’inin belediye şirketlerine ait olduğunu ifade etti.

Sürdürülebilir bir sosyal güvenlik sistemi için prim gelirinin hayati önem taşıdığını söyleyen Işıkhan “Prim gelirimiz 2023 yılında 1 trilyon 463 milyar lira, prim yapılandırma gelirimiz 34 milyar lira, devlet katkısı ise 325 milyar lira olmak üzere SGK olarak toplam gelirimiz 2 trilyon 192 milyar lira olmuştur. Giderlerimiz arasında emekli aylıkları önemli bir yer tutuyor. 1 trilyon 408 milyar lira emekli aylıklarına ödeme yapıyoruz. Sağlık giderleri 553 milyar lira ve diğer giderlerimizle birlikte 2 trilyon 232 milyar lira giderimiz söz konusu. Bütçemiz açık veriyor, bütçe transferi ise 849 milyar lira” dedi.

İBB 46, ABB 25 KAT ARTIRMIŞ

Tüm belediyelerden borçlarını kısa sürede ödemelerini istediklerini söyleyen Işıkhan “İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) prim borcu beş yılda 46 kat artarak 3,3 milyar liraya ulaştı. İBB’nin sadece bir şirketinin 800 milyon liralık prim borcu için yapılandırma talep edildi” dedi. Işıkhan’ın verdiği bilgiye göre İzmir Büyükşehir Belediyesinin borcu beş yılda tam 885 kat arttı ve 5,4 milyar liraya ulaştı. Ankara’nın 25 kat artarak 5,7 milyar liraya, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin borcu beş yılda 9 kat artarak 3 milyar liraya yükseldi. En borçlu beş belediyeyi açıkladıklarını, toplam 1.402 belediyenin 1.307’sinin borcu bulunduğunu, sadece 95’inin ödeme yaptığını söyleyen Işıkhan, belediyelere ödeme çağrısı yaptı.