Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Beyaz et devlerine soruşturma! Aralarında ünlü markalar da var

    Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren 10 teşebbüs hakkında, soruşturma açılmasını kararlaştırdı. Soruşturma açılan firmalar arasında Banvit, Şenpiliç, Erpiliç ve Keskinoğlu gibi ünlü markalar da var. 

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Beyaz et devlerine soruşturma! Aralarında ünlü markalar da var
    Tavuk, Beyaz Et, Soruşturma, Rekabet Kurulu, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, beyaz et sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ve teşebbüs birliklerinin, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal ettikleri iddiasına yönelik olarak yürütülen ön araştırma, Rekabet Kurulunca karara bağlandı.

    ÜNLÜ MARKALARA SORUŞTURMA 

    Ön araştırmada elde edilen bilgileri, belgeleri ve yapılan tespitleri müzakere eden Rekabet Kurulu, bulguları ciddi ve yeterli bularak, rekabete hassas bilgi değişiminde bulunmak suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ, As Tavukçuluk Tarım İşl. San. ve Tic. Ltd. Şti., Banvit Bandırma Vitaminli Yem Sanayi AŞ, Beypi Beypazarı Tarımsal Üretim Paz. San. ve Tic. AŞ, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ, Gedik Tavukçuluk ve Tarım Ürünleri Tic. San. AŞ, Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Keskinoğlu Tavukçuluk ve Damızlık İşl. San. Tic. AŞ ile Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

    Abalıoğlu Lezita Gıda Sanayi AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, Erpiliç Entegre Tavukçuluk Üretim Pazarlama ve Tic. AŞ'nin alıcılarına bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek ve Hastavuk Gıda Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ'nin alıcılarının yeniden satış fiyatını belirlemek, alıcılarına rekabet etmeme yükümlülüğü ile bölge ve müşteri kısıtlaması getirmek suretiyle Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti için de ayrıca soruşturma açılması kararlaştırıldı.

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    TavukBeyaz EtSoruşturmaRekabet Kurulu
    Haberler > Ekonomi > Beyaz et devlerine soruşturma! Aralarında ünlü markalar da var
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Dijital elçilerle sanayiyi dönüştürüyor! Firmalar maliyetlerini düşürüp tasarruflarını artırıyor - EkonomiDijital elçilerle sanayiyi dönüştürüyor! Firmalar maliyetlerini düşürüp tasarruflarını artırıyorZam Meclis'ten geçti, emeklilere fark ödenecek! - EkonomiEmeklilere fark ödenecek!Dev markalar, yerel üreticiye umut oldu! Ürünler 85 milyona daha kolay ulaşacak - EkonomiDev markalar, yerel üreticiye umut oldu!Kargo ücretleri uçuşa geçti, zarf göndermek bile cep yakıyor - EkonomiKargosu astarından pahalıMerkez Bankası 45 dedi, faiz 2,5 puan arttı - EkonomiMerkez Bankası 45 dedi, faiz 2,5 puan arttıMutlu değiller! Çalışanların %44’ü iş değiştirmeyi düşünüyor - EkonomiÇalışanların yüzde 44’ü yeni iş istiyorAyçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirim - EkonomiAyçiçek yağında gümrük vergisi oranlarında indirimEmekliye ek zam için son bir adım! SSK ve Bağ-Kur maaş farkı ne zaman ödenecek? - EkonomiEmekliye ek zam için son bir adım!SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 49.25'lik zam Meclis'te kabul edilerek yasalaştı - EkonomiYüzde 49,25 zam TBMM'den geçtiTürkiye faizde dünya dördüncüsü oldu - EkonomiTürkiye faizde dünya dördüncüsü oldu
    Sonraki Haber Yükleniyor...