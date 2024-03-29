Biletler tükendi! Seçim ve bayram öncesi ek seferler

Seçim ve bayram öncesi otobüs seferlerinde yoğunluk arttı. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, otobüs biletlerinin tükendiğini ve ek seferler düzenlendiğini duyurdu.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, baram ve seçim öncesi otobüs seferlerine ilişkin bilgi verdi. 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik olduğuna işaret eden Yıldırım, birçok kişinin seçimde oy kullanabilmek için şehir değiştirdiğini ve daha çok Anadolu'ya gidişler olduğunu söyledi.

BİLETLER TÜKENDİ

Yıldırım, seçimde oy kullanmaya gidenlerden bir kısmının iznini Ramazan Bayramı tatili ile de birleştirebildiğini belirterek şöyle konuştu: "Önümüzdeki haftanın yarısından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yaptı. Turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için geçici bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenleme Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak."

Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak. Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz" ifadesini kullandı.

BİLET FİYATLARINDA ARTIŞ

Otobüs firmalarının rekabetine de değinen Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti.