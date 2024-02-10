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    • Binlerce ailenin geçim kaynağı! 'Beyaz altın' toprakla buluşuyor

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Kastamonu, Sarımsak, Taşköprü, Haber

    Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Dünyanın en kalitelisi olarak gösterilen ve çiftçilerin 'beyaz altın' olarak adlandırdığı Taşköprü sarımsağında ekim zamanı başladı. Günlük 600 liralık yevmiyeyle çalışan kadınlar, sarımsakları elleri ile toprakla buluşturuyor.

    Uluslararası coğrafi işaret alan ve dünyanın en kalitelisi olarak adlandırılan Taşköprü sarımsağında ekim başladı. TÜİK'in verilerine göre; Türkiye'nin ihtiyacını yüzde 25 oranında karşılayan Taşköprü sarımsağı, 4 binden fazla ailenin de geçim kaynağı oluyor.

    GÜNLÜK YEVMİYE 600 LİRA

    Mart ayının ortasına kadar ekimi devam edecek olan Taşköprü sarımsağı, verimi artırdığı gerekçesiyle elle yani geleneksel usullerle ekiliyor. İlçede günlük 600 liralık yevmiyeyle çalışan kadınlar, sarımsakları elleri ile toprakla buluşturuyor.

    Yaklaşık 25 bin dekar alanda ekilecek olan Taşköprü sarımsağının hasadı ise Temmuz ayından itibaren yapılacak.

    Binlerce ailenin geçim kaynağı! 'Beyaz altın' toprakla buluşuyor

    "ELİMİZLE DİKTİĞİMİZDE VERİM DAHA İYİ OLUYOR"

    Sarımsak ekiminin ilçede yaşayan kadınlara iş kapısı olduğunu belirten Aliye Güllü, "Sarımsak sezonumuz başladı. İki gündür ekim yapıyoruz. Bildiğiniz gibi sarımsağımız dünyaca ünlüdür. Ben ekip başkanıyım. Ekibimle birlikte dikimini yapıyoruz. Daha sonra çapalamasını yapacağız" dedi.

    10 ay boyunca böyle çalıştıklarını söyleyen Güllü, "Traktörle verim olmuyor. Elimizle diktiğimizde verim daha iyi oluyor. 5 Şubat’ta başlıyoruz, Mart ayına kadar devam ediyor. Beyaz altın dediğimiz sarımsağımızı toprağımızla buluşturuyoruz. İnşallah bol kazanç olur. Günlük yevmiyemiz 600 lira. Sökümde biraz daha zam yapmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    KastamonuSarımsakTaşköprü
    Haberler > Ekonomi > Binlerce ailenin geçim kaynağı! 'Beyaz altın' toprakla buluşuyor
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