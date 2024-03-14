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Haberler > Ekonomi > Bir döneme damga vurmuştu! Türkiye'nin dev holdingi resmen iflas etti

Bir döneme damga vurmuştu! Türkiye'nin dev holdingi resmen iflas etti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bir döneme damga vurmuştu! Türkiye&#039;nin dev holdingi resmen iflas etti
Tekstil, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önde gelen tekstil firmalarından biri resmen iflas etti. 1997 yılında 99 tekstil şirketinin ortak dış ticaret yapmak için kurduğu EGS Holding'in ticari hayatı sona erdi. Büyüme hızıyla tüm dikkatleri üzerine çeken dev şirket, bir dönem Harvard Üniversitesi'nde ders ve tez konusu olmuştu.

27 yıl önce kurulan Türk tekstil devinden kötü haber geldi. İzmir İflas Müdürlüğü, 1997 yılında kurulan ve hızla büyüyen EGS Giyim Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin iflas ettiğini açıkladı. 

TEZ KONUSU OLMUŞTU

İzmir ve Denizli merkezli 99 tekstil şirketinin ortak dış ticaret yapmak için kurduğu dev şirketin büyümesi, bir dönem Harvard Üniversitesi'nde ders ve tez konusu olmuştu. Şirketin kurucuları arasında Kemal Zorlu, Hüseyin Özdilek, Necip Kalkan, Ali İhsan Kasapoğlu gibi ünlü iş insanları bulunuyordu. 

BANKA DA KURMUŞTU

Şirket 1997 yılında kurulan EGS Holding kendi adıyla bir banka da kurmuştu. Ancak hızla yükselen holding, 2001 yılındaki mali krizden olumsuz etkilendi. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), 2001 yılında EGS Bank'ın TMSF'ye devredilmesi kararı aldı. Ardından EGS Holding şirketlerinin yönetimi de fona geçti.

2000 YILINDA HALKA ARZ OLMUŞTU

EGS Holding'in çok ortaklı yapısından dolayı TMSF ile EGS ortakları uzun bir süre anlaşma yapamadı. 2000 yılında halka arzı gerçekleştirilen EGS Holding'in küçük ortaklarının ve EGS Holding'in borsa hisselerini alan yatırımcılar ise mağdur oldu.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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