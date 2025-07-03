Bir ilimizde yeni evlenecek çiftlere müjde! 20 bin lira verilecek

Sivas Belediyesi, 'Aile Yılı' kapsamında yeni evlenecek çiftlere 20 bin lira çeyiz desteği sunacağını açıkladı. Çiftler desteklerini Gülkart Çeyiz Kartı üzerinden alabilecek.

2025 Aile Yılı Sivas'ta evlenecek çiftlere müjde olarak geldi. Yeni evlenecek ve 18-30 yaş aralığında yaş grubuna sahip olması gereken çiftlere toplamda 20 bin TL'lik destek sağlanacak.

Projeye başvurmak isteyen çiftler, Sivas Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yer alan sosyal destek başvuru sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.

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GÜLKART ÇEYİZ KARTI ÇİFTLERE ŞİFA OLACAK

Sosyal inceleme ve değerlendirme sürecinin ardından aranan şartları sağlayan çiftlere, gelin ve damat için ayrı ayrı 10 bin TL olmak üzere toplamda 20 bin TL çeyiz desteği sunulacak.

Genç çiftler desteklerini Gülkart Çeyiz kartı üzerinden alabilecekler.

Projeyi duyuran Başkanı Uzun, desteği Osmanlı döneminde faaliyet gösteren çeyiz vakıflarına atfettiklerini belirterek, "Yeni yuva kuran tüm çiftlerimize mutluluklar diliyor, Gülkart Çeyiz projemizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.