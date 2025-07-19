BİST 100, haftayı primsiz kapattı! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler...

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta 10.366 puandan kapandı ve %0,07 gibi oldukça sınırlı bir prim yaptı. Gelecek hafta TCMB faiz kararı, ikinci çeyrek bilançoları, Moody’s ve Fitch’ten not kararları beklenirken; endekste 10.400 önemli direnç olarak gösteriliyor. Bu hafta çok yükselen ve düşen hisseler hangileri oldu? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. FARUK BİNGÖL - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta aşağıda 9.990 ve yukarıda 10.407 gibi geniş bir aralıkta dalgalandıktan sonra, 10.366 puandan kapanış yaptı. Endekste haftalık prim %0,07 gibi oldukça sınırlı bir artışa işaret ederken; haftalık kapanışın, haftalık yüksek seviyeye yakın yerlerden gerçekleşmesi dikkatlerden kaçmadı.

TCMB'DEN FAİZ KARARI GELECEK

Piyasalarda gelecek hafta beklentilerine bakıldığında; 24 Temmuz Perşembe günü TCMB tarafından faiz kararı açıklanacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Merkez Bankasının politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesini bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 35 oldu. Haziran ayında gerçekleştirilen son PPK toplantısında, politika faizi değiştirilmeyerek yüzde 46'da sabit tutulmuştu.

TL'DE REEL GETİRİ YÜKSELDİ

Analistler, 2024 yılının mayıs ayında %75,45 ile zirve yapan enflasyonunu, son açıklanan 2025 Haziran verilerine göre %35,05’e kadar gerilediğine işaret ederek, “Politika faizi, enflasyonun 11 puan üzerinde bulunuyor. Bu tablo, Türk lirasında önemli bir reel getiriye işaret ediyor. Aynı zamanda merkez bankasına faiz indirimi için de önemli bir manevra alanı açılmış durumda” görüşünü dile getiriyor.

DİKKATLER FİTCH VE MOODY'S'TE...

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları Moody’s ve Fitch tarafından, 25 Temmuz Cuma akşamı piyasa kapandıktan sonra Türkiye not değerlendirmesi bekleniyor.

Moody’s, Türkiye’nin kredi notunu en son 19 Temmuz 2024 tarihinde "B3"ten "B1"e yükseltmiş, görünümünü ise ‘pozitif’ olarak korumuştu. Fitch de en son 6 Eylül 2024 tarihinde Türkiye’nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, görünümünü ‘pozitif’ten ‘durağan’a revize etmişti. Piyasalarda her iki derecelendirme kuruluşunun da Türkiye’nin notunu “sabit bırakması” bekleniyor.

BORSADA BEKLENTİLER

Borsada ikinci çeyrek bilançolarının da gelecek hafta başlayacağını hatırlatan analistler “BİST 100 endeksinde 10.400 seviyesi önemli bir direnç olarak kendini gösteriyor. Bu direncin aşılması halinde 10.750 TL’ye doğru hareketlilik beklenebilir. Endekste tekrar kâr satışları yaşanırsa, 10.000 desteği üzerinde kalıcılık önemli olacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Bu hafta BİST 500 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok yükselen hisseler şöyle:

PEKGY: 2,67 TL (%45,90) MOPAS: 56,50 TL (%32,32) IMASM: 4,16 TL (%29,19) HDFGS: 2,14 TL (%28,14) METUR: 49,06 TL (%26,77)

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Yine BİST 500 kapsamındaki şirketlere bakıldığında en çok düşen hisseler ise şunlar oldu: