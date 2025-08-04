BİST 100 zirve hesapları yaparken... İşte geride kalan hisseler!

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ - Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta %0,98’lik primle 10.747 puandan kapanış yaptı. Piyasalarda bugün açıklanacak enflasyon rakamları, aynı zamanda haftanın en önemli verisi olarak öne çıkıyor. AA Finans’ın anketine göre TÜFE’nin aylık bazda %2,3 civarında gerçekleşmesi bekleniyor. Beklenti dahilinde ya da beklenti altında kalacak bir enflasyon verisinin, piyasaya pozitif yansıması bekleniyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Öte yandan hafta boyunca, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından “Damla Kent” konut projesinin halk arzının takip edileceğini aktaran analistler, “15 milyar lirayı aşan bu halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, borsada diğer hisselerde satış yapabilirler. Bu, endeks üzerinde baskı oluşturabilir. Endeks 10.750-100.800 bandını aşarsa tarihi zirvelere yaklaşabilir. Aşağıda ise 10.400-10.550 bandı destek olarak izleniyor” şeklinde konuşuyor.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Bu arada geçen hafta BİST 100 endeksi kapsamında yer alan şirketlere bakıldığında; Otokar (%12,98), Çan2 Termik Santral (%11,56), Destek Finans Faktoring (%11,43), Reeder Teknoloji (%10,72) ve Aksa Enerji (%8,85) en çok yükselen hisseler olarak öne çıktı.

Altınay Savunma (%-19,21), Koza Anadolu Metal Madencilik (%-15,26), İpek Doğal Enerji (%-14,81), OBA Makarnacılık (%-10,46) ve Kuyaş Yatırım da BİST 100 kapsamında en çok düşen hisseler arasına ilk sıralarda yer aldı.

FED VE FAİZ TARTIŞMALARI

Bu arada geçen hafta ABD Merkez Bankası beklentilere paralel olarak politika faizini %4,50'de sabit bırakırken; cuma günü açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisinin 104 bin beklentiye karşılık 73 bin kişi gelmesi, ülkede faiz indirimi tartışmalarını yeniden alevlendirdi. Piyasalar FED ve ABD yönetiminden gelecek açıklamaları da yakında izliyor.

DİBİNE YAKIN HİSSELER

Bu arada borsadaki son yükseliş sırasında bazı hisselerin daha düşük performans gösterdiği dikkat çekti. 30 Mayıs – 1 Ağustos tarih aralığında BİST 100 endeksi %19,15 prim yaptı. Aynı dönemde BİST 50 kapsamında yer alan şirketlerin fiyat hareketleri dikkate alındığında “dibine yakın” hisseler ve dibe yakınlık oranları ise şöyle gerçekleşti:

1- Koza Anadolu Metal Madencilik (KOZAA): 73,05 TL (%0,14)

2- Tekfen Holding (TKFEN): 105,90 TL (%0,19)

3- TAV Havalimanları (TAVHL): 241,60 TL (%0,79)

4- Türk Telekom (TTKOM): 54,70 TL (%1,77)

5- Koza Altın (KOZAL): 23,14 TL (%3,12)

6- KUYAŞ Yatırım (KUYAS): 55,60 TL (%3,63)

7- Pegasus HAva Yolları (PGSUS): 249,90 TL (%4,08)

8- Petkim (PETKM): 17,27 TL (%4,22)

9- Turkcell (TCELL): 93,25 TL (%4,72)

10- Coca Cola İçecek (CCOLA): 50,00 TL (%4,91)

Analistler, finansal tablolar başta olmak üzere şirket bazlı gelişmelerin yakından takip edilmesi gerektiğini vurgulayarak; endeksten daha düşük performans göstermenin “tek kriter olmadığını” vurguluyor.