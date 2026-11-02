BIST 100'de sert yükseliş! Günün kazananları belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,88 yükselişle 10 bin 961 puandan tamamladı. Gün içinde 11 bin puan sınırını aşan endekste 73 hisse değer kazanırken, Brent petroldeki sert düşüş de dikkat çekti.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününü güçlü yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 202,11 puan ve yüzde 1,88 değer kazanarak 10 bin 961,67 puana yükseldi.

Güne 10 bin 765,09 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 10 bin 626,34, en yüksek 11 bin 7,60 puanı gördü.

BIST 30 endeksi de yüzde 2,06 artışla 13 bin 696,64 puandan kapanış yaptı.

Sektör endekslerinde mali ve hizmetler yüzde 2,50, sanayi yüzde 0,65 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 1,45 geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü günü yükselişle, 26'sı ise düşüşle tamamladı. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 3 bin 961 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 272 bin liraya geriledi.

Brent petrolün ocak vadeli varili yüzde 6,6 değer kaybederek 106 dolara indi.

Döviz piyasasında avro/dolar paritesi 1,1213, sterlin/dolar paritesi 1,3427, dolar/yen paritesi ise 157,7 seviyesinde işlem gördü.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala