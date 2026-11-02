Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Ekonomi

BIST 100'de sert yükseliş! Günün kazananları belli oldu

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
BIST 100'de sert yükseliş! Günün kazananları belli oldu
Başlık ResmiBIST 100'de sert yükseliş! Günün kazananları belli oldu

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,88 yükselişle 10 bin 961 puandan tamamladı. Gün içinde 11 bin puan sınırını aşan endekste 73 hisse değer kazanırken, Brent petroldeki sert düşüş de dikkat çekti.

Kaydet
|

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününü güçlü yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 202,11 puan ve yüzde 1,88 değer kazanarak 10 bin 961,67 puana yükseldi.

Güne 10 bin 765,09 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içerisinde en düşük 10 bin 626,34, en yüksek 11 bin 7,60 puanı gördü.

BIST 30 endeksi de yüzde 2,06 artışla 13 bin 696,64 puandan kapanış yaptı.

Sektör endekslerinde mali ve hizmetler yüzde 2,50, sanayi yüzde 0,65 değer kazanırken teknoloji endeksi yüzde 1,45 geriledi.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 73'ü günü yükselişle, 26'sı ise düşüşle tamamladı. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Yapı Kredi ve İş Bankası en çok işlem gören hisseler arasında yer aldı.

ÖNERİLEN HABERLER
Borsa için yeni hedef geldi! BİST 100 endeksi 12 ay sonra…
TASARRUF ORTAĞIM

Borsa için yeni hedef geldi! BİST 100 endeksi 12 ay sonra…

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM

Uluslararası piyasalarda altının onsu saat 18.20 itibarıyla 3 bin 961 dolardan işlem gördü. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı ise yüzde 1,2 düşüşle 6 milyon 272 bin liraya geriledi.

Brent petrolün ocak vadeli varili yüzde 6,6 değer kaybederek 106 dolara indi.

Döviz piyasasında avro/dolar paritesi 1,1213, sterlin/dolar paritesi 1,3427, dolar/yen paritesi ise 157,7 seviyesinde işlem gördü.

Editör : SİNEM GÖNEN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.