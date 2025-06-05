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BİST 100’de son 10 haftanın en yüksek primi! İşte kısa haftada yükselen ve düşen hisseler...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİST 100’de son 10 haftanın en yüksek primi! İşte kısa haftada yükselen ve düşen hisseler...
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %5,18 prim yaparak 9.486 puandan kapandı. Son 10 haftanın en yüksek primine imza atan BİST 100, düşük gelen enflasyon ve artan faiz indirimi beklentisinden destek buldu. Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlerden GRTHO, SELEC ve ALTNY en fazla yükselen hisseler olurken; RALYH, KTLEV ve GSRAY en fazla düşen ilk 3 hisse arasında yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’a BİST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatilinin başladığı ve yarım gün işlemlerin gerçekleştiği bugün, 9.486 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks kısa haftada %5,18 prim yaptı.

Mayıs enflasyonunun %1,53 ile tahminlerden düşük gelmesi ve faiz indirimi beklentisinin artmasından destek bulan endeks, son 10 haftanın en yüksek primine de imza attı.

📊 Kapanış Verisi🔢 Değer
BİST 100 Endeksi9.486 puan
Haftalık Değişim+%5,18
Haftalık PrimSon 10 haftanın en yükseği

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında haftanın en çok yükselen hisseleri:

🥇 Sıra🏢 Hisse💰 Fiyat (TL)📈 Değişim (%)
1GRTHO350,00+%21,00
2SELEC76,40+%11,70
3ALTNY77,90+%11,52
4AHGAZ27,04+%11,46
5ENERY5,40+%10,66
6EKGYO15,46+%10,59
7AKBNK56,25+%10,40
8GARAN116,10+%9,63
9BIMAS521,50+%9,56
10FROTO87,55+%9,23

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER            

BİST 100 endeksi kapsamında haftanın en çok düşen hisseleri:

🥇 Sıra🏢 Hisse💰 Fiyat (TL)📉 Değişim (%)
1RALYH93,55-%28,70
2KTLEV7,31-%14,18
3GSRAY1,61-%10,06
4ANHYT72,90-%5,87
5ANSGR83,70-%4,89
6KONTR24,42-%3,33
7EGEEN8.210,00-%1,14
8TABGD171,30-%0,98
9GESAN42,56-%0,84
10BRYAT1.832,00-%0,22

REZERVLER VE DÖVİZ HESAPLARI

Bu arada bugün iki önemli haftalık veri geldi:

1-Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 30 Mayıs haftasında 153 milyar 190 milyon dolara çıktı. Rakamlar, rezervlerde üst üste dört haftalık artışa işaret etti.

2-Yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları da 1,25 milyar dolar azalarak, 191,84 milyon dolara geriledi.

📌 Veri🔢 Değer
TCMB Toplam Rezervleri153,19 milyar $
Döviz Tevdiat Hesaplarındaki Değişim-1,25 milyar $ (gerileme)
Döviz Hesapları Yeni Seviyesi191,84 milyar $

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, BİST 100 endeksinde 50 günlük ortalamanın 9.445 seviyesinden geçtiği ve bu seviye üzerindeki kapanışların olumlu olduğu belirtilerek, “50 günlük gibi çok kritik bir ortalamanın yukarı yönde kırılmış olmasını, bayram sonrasındaki süreç açısından pozitif değerlendiriyoruz. Bu seviye üzerinde mevcut pozisyonlar sürdürülebilir. Yükseliş eğiliminin devamı halinde ise 9.530 ve 9.771 seviyeleri ilk dirençler olarak öne çıkabilir” denildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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