BİST 100’de son 10 haftanın en yüksek primi! İşte kısa haftada yükselen ve düşen hisseler...

Piyasalarda son dakika! Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bu hafta %5,18 prim yaparak 9.486 puandan kapandı. Son 10 haftanın en yüksek primine imza atan BİST 100, düşük gelen enflasyon ve artan faiz indirimi beklentisinden destek buldu. Bu hafta BİST 100 kapsamındaki şirketlerden GRTHO, SELEC ve ALTNY en fazla yükselen hisseler olurken; RALYH, KTLEV ve GSRAY en fazla düşen ilk 3 hisse arasında yer aldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’a BİST 100 endeksi, Kurban Bayramı tatilinin başladığı ve yarım gün işlemlerin gerçekleştiği bugün, 9.486 puandan kapanış yaptı. Böylece endeks kısa haftada %5,18 prim yaptı.

Mayıs enflasyonunun %1,53 ile tahminlerden düşük gelmesi ve faiz indirimi beklentisinin artmasından destek bulan endeks, son 10 haftanın en yüksek primine de imza attı.

📊 Kapanış Verisi 🔢 Değer BİST 100 Endeksi 9.486 puan Haftalık Değişim +%5,18 Haftalık Prim Son 10 haftanın en yükseği

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında haftanın en çok yükselen hisseleri:

🥇 Sıra 🏢 Hisse 💰 Fiyat (TL) 📈 Değişim (%) 1 GRTHO 350,00 +%21,00 2 SELEC 76,40 +%11,70 3 ALTNY 77,90 +%11,52 4 AHGAZ 27,04 +%11,46 5 ENERY 5,40 +%10,66 6 EKGYO 15,46 +%10,59 7 AKBNK 56,25 +%10,40 8 GARAN 116,10 +%9,63 9 BIMAS 521,50 +%9,56 10 FROTO 87,55 +%9,23

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

BİST 100 endeksi kapsamında haftanın en çok düşen hisseleri:

🥇 Sıra 🏢 Hisse 💰 Fiyat (TL) 📉 Değişim (%) 1 RALYH 93,55 -%28,70 2 KTLEV 7,31 -%14,18 3 GSRAY 1,61 -%10,06 4 ANHYT 72,90 -%5,87 5 ANSGR 83,70 -%4,89 6 KONTR 24,42 -%3,33 7 EGEEN 8.210,00 -%1,14 8 TABGD 171,30 -%0,98 9 GESAN 42,56 -%0,84 10 BRYAT 1.832,00 -%0,22

REZERVLER VE DÖVİZ HESAPLARI

Bu arada bugün iki önemli haftalık veri geldi:

1-Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri 30 Mayıs haftasında 153 milyar 190 milyon dolara çıktı. Rakamlar, rezervlerde üst üste dört haftalık artışa işaret etti.

2-Yurt içi yerleşiklerin döviz tevdiat hesapları da 1,25 milyar dolar azalarak, 191,84 milyon dolara geriledi.

📌 Veri 🔢 Değer TCMB Toplam Rezervleri 153,19 milyar $ Döviz Tevdiat Hesaplarındaki Değişim -1,25 milyar $ (gerileme) Döviz Hesapları Yeni Seviyesi 191,84 milyar $

BİST 100’DE BEKLENTİLER

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, BİST 100 endeksinde 50 günlük ortalamanın 9.445 seviyesinden geçtiği ve bu seviye üzerindeki kapanışların olumlu olduğu belirtilerek, “50 günlük gibi çok kritik bir ortalamanın yukarı yönde kırılmış olmasını, bayram sonrasındaki süreç açısından pozitif değerlendiriyoruz. Bu seviye üzerinde mevcut pozisyonlar sürdürülebilir. Yükseliş eğiliminin devamı halinde ise 9.530 ve 9.771 seviyeleri ilk dirençler olarak öne çıkabilir” denildi.