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    • Haberler > Ekonomi > Bitcoin 57 bin doları aşarak son 3 yılın zirvesine çıktı

    Bitcoin 57 bin doları aşarak son 3 yılın zirvesine çıktı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Bitcoin 57 bin doları aşarak son 3 yılın zirvesine çıktı
    Bitcoin, Kripto Para, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Son dönemde hızlı bir yükselişe geçen Bitcoin, 57 bin doların üzerine çıktı. Lider kripto para birimi böylece Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş oldu. 

    Kripto para birimlerindeki yükseliş devam ediyor. Son dönemdeki hızlı yükselişini yeni güne taşıyan Bitcoin, son 3 yılın zirvesini gördü. 

    ARALIK 2021'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYE

    Sabah saatlerinde 57 bin doları aşan Bitcoin, Aralık 2021'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Ethereum ise 3 bin 200 doların üzerinde alıcı buldu.

    BİTCOİN NEDEN YÜKSELDİ?

    Bitcoin fiyatındaki yükselişte borsada işlem gören yatırım fonlarına (ETF) olan talep etkili oldu. Spot ETF'ler, ABD işlem saatlerinde 2,4 milyar dolarlık rekor hacim bildirdi. Kurumsal Bitcoin kasası olarak bilinen ve en fazla Bitcoin sahibi şirket MicroStrategy'nin yeni alım yaptığını duyurması da fiyatın yükselişinde etkili oldu.

    YIL BAŞINDAN BU YANA YÜZDE 33 YÜKSELDİ

    Bitcoin'de 2 günde değer kazancı yüzde 10'un üzerine çıktı. Bitcoin yılın başından bu yana ise yüzde 33 yükseliş kaydetti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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