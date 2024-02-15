Bitcoin son 2 yılın zirvesinde! 60 bin dolara göz kırpıyor

Bitcoin’de son dakika! Kripto para birimi 15 Şubat işlemlerinde 52 bin 500 doları test ederek Aralık 2021’den bu yana en yüksek değeri gördü. Kısa vadeli kâr satışlarının gelebileceği uyarısında bulunan analistler, “49 bin direncini aşan Bitcoin, bu seviye üzerinde dördüncü gününü geçiriyor. Önemli bir işaret. 38 bin 500 dolardan gelen bu hareket, 49 bin dolar üzerinde kalıcılığını korursa, 60 bin dolar seviyelerinin de ilk işaretlerini alabiliriz” uyarısında bulunuyor. Bitcoin 2021 yılında iki defa 60 bin dolar seviyesinin üzerini test etmişti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimlerinde hareketlilik devam ediyor. 23 Ocak’ta 38 bin 500 dolara kadar gerileyen ancak o tarihten sonra yukarı yönelen Bitcoin, kritik 49 bin dolar direncini de aştı. Bugünkü işlemlerde 52 bin 500 doları test eden Bitcoin önemli teknik sinyaller veriyor. 5 günlük ortalama seviye bugün 50 bin 300 dolarda bulunuyor. Kısa vadeli düzeltme durumunda, yükseliş trendinin de devamı için öncelikle bu seviyenin korunmasının önemine değinen analistler; daha aşağıda trend desteği konumunda bulunan 49 bin doların çalışması gerektiğini vurguluyor.

YENİ HEDEF 60 BİN DOLAR MI?

Bitcoin geçmişte iki kez 60 bin dolar seviyesinin üzerini görmüştü. Kripto para birimi 2021 yılının nisan ayında 64 bin 750 dolar ve yine aynı yılın kasım ayında 69 bin dolar noktalarını test etmişti. Son günlerdeki hareketliliğin tekrar bu noktaya doğru ulaşma hevesini de gösterdiğini ifade eden analistler; küresel piyasalarda doların güçlü görünümünü korumasına rağmen ABD’li yatırım fonları kanalından Bitcoin’e ciddi para girişlerinin yaşandığını belirtiyor. Analistler, özellikle 49 bin dolar üzerinde haftalık kapanışların da görülmesi halinde 60 bin dolar ihtimalinin kuvvetlenebileceğini aktarıyor.

FONLARA ONAY ÇIKINCA…

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından, borsa yatırım fonlarına da Bitcoin alma izninin verilmesinin ardından, kripto paraların genelinde pozitif hava yaşanıyor. Ocak ayında 11 Bitcoin Yatırım Fonunun (ETF) başvurusu onaylanmıştı. Böylece yatırımcılar da bir kripto para borsasında hesap açmadan, ABD borsa yatırım fonlar kanalıyla Bitcoin alımı yapma kabiliyetini yakalamıştı. Bitcoin Yatırım Fonlarının, 10 Ocak’tan itibaren yürürlüğe giren bu süreçte, yaklaşık 3 milyar dolarlık alım yaptığı belirtiliyor. Yine bu fonların portföylerinde, 30 milyar doların üzerinde Bitcoin olduğu ifade ediliyor.