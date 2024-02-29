Bitcoin 64 bin doları gördü! TL bazında yok böyle bir getiri…

Bitcoin’de son dakika! Dün akşam saatlerinde 64 bin dolara kadar yükselen BTC, bugüne 63 bin dolar seviyelerinden başlıyor. Son bir haftalık yükselişini yüzde 20’nin üzerine taşıyan Bitcoin, son bir yılda yüzde 169 prime ulaştı. ETF izni ve Halving beklentileri ile hareketlenen BTC, 69 bin dolar zirvesine de oldukça yaklaştı. Türk lirası bazında hesaplandığında ise BTC’nin getirisi oldukça yüksek! Detaylar haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD’de ocak ayında para piyasası fonlarına (ETF) Bitcoin alma izninin verilmesinin ardından BTC’de başlayan yükseliş devam ediyor. 6 haftada 6 milyar doların üzerinde para girişi gerçekleşen Bitcoin, 64 bin dolara kadar yükseldi. BTC’de haftalık getiri yüzde 20, bir aylık getiri yüzde 45, üç aylık getiri yüzde 66, altı aylık getiri yüzde 143 ve son 1 yıllık süreçteki getiri yüzde 169 olarak gerçekleşti.

GEÇEN YIL BTC KAÇ TL?

Bu getiriler dolar bazında kaydedilirken, özellikle 1 yıl önce Türk lirasının bulunduğu seviyeler dikkate alındığında, TL bazında oldukça yüksek bir getiri dikkat çekiyor. Geçen yıl dolar/TL, şubat ayı kapanışını 18,88 seviyesinden gerçekleştirmişti. Bitcoin ise aynı gün 23,100 dolardan kapanmıştı. 29 Şubat 2023’te 1 Bitcoin 436 bin TL ediyordu.

BU YIL BTC KAÇ TL OLDU?

Bugünkü fiyatlamalara bakıldığında Bitcoin, 63 bin dolara yakın seyrediyor. Dolar/TL kuru ise 31,22’den işlem görmeye devam ediyor. Bu rakamlara göre hesaplandığında, 1 BTC’nin fiyatı 1 milyon 967 bin TL olarak gerçekleşiyor. Buna göre 1 yılda Bitcoin, TL bazında yüzde 350 gibi oldukça yüksek bir prime imza attı.

BTC YORUM VE BEKLENTİ

Yatırımcılar “2024 yılında Bitcoin ne olur” diye merak ederken; analistler, 69 bin dolarda bulunan zirveye oldukça yaklaşıldığı ve dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. Önümüzdeki aylarda Bitcoin’de dördüncü defa “Halving” işleminin gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran analistler, “Böylece madencilere verilen ödül yarı yarıya azalacak ve BTC arzında gerileme yaşanacak. Arz gerileyip talep artınca da fiyatlar yükseliyor” şeklinde konuşuyor.

YATIRIMCILARA KRİTİK UYARI

ABD Merkez Bankasından yılın ikinci yarısında beklenen faiz indirimleri de dikkate alındığında kripto paraların ivmelendiğini aktaran analistler; “Ancak bütün bunlara rağmen yatırıcıların tüm birikimlerini kripto paralara koymamaları ve ‘zarar kes’ seviyelerine dikkat etmeleri, mağduriyet yaşamamaları açısından oldukça kritik” uyarısında bulunuyor.