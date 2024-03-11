Bitcoin alacak satacakları yakından ilgilendiriyor! Rekor kırdı ama...

Tüm zamanların rekor seviyelerine yükselen Bitcoin, bugün gün içinde en yüksek 72 bin 211 dolar seviyesini gördü. Yatırımcılar fiyatların ilerleyen dönemlerde ne yönde hareket edeceğini araştırıyor. Coinbase konuyla ilgili raporunda dikkat çeken uyarılarda bulundu. İşte kripto para piyasalarında bilinmesi gerekenler…

Bitcoin, güne rekorla başlamasının ardından tüm zamanların zirvesini gördü. Coinbase (COIN) raporunda Bitcoin’in 72 bin lirayı aşmasının ardından kripto piyasasında kısa vadeli zorluklara ilişkin dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

MAKRO VE TEKNİK ZORLUKLAR

Rapora göre kripto paralar, Spot ETF girişlerinin olumlu etkenlerine rağmen kripto para piyasaları kısa vadeli bazı makro zorluklar ve negatif teknik faktörlerle karşı karşıya kalabilir, bu da ileriye dönük kazanımları sınırlayabilir.

David Duong ve David Han tarafından yazılan raporda, “ilk yukarı yönlü harekete katkıda bulunan kısa kapanış hareketinin artık tükendiği ancak ABD spot Bitcoin ETF’lerinin hâlâ Bitcoin talebi için anlamlı bir çekirdek olduğu” ifade edildi.

Rapora göre; önceki döngülerde, “likidite koşulları” fiyatlardaki değişimin ana engeliydi ancak artık durum böyle değil. Yine de bu destek unsurlarının, önümüzdeki haftalarda bazı önemli makro ve teknik zorluklarla karşılaşması muhtemel.

“FİNANSAL SİSTEM ZAYIFLAYABİLİR”

Federal Rezerv’in, ABD bölgesel bankalarını desteklemek için kullanılan Banka Vadesi Finansman Programı'nın (BTFP) 11 Mart’ta sona ermesi bekleniyor. Rapora göre; bu, bankalar için bir arbitraj fırsatını kapatabilir ancak finansal sistemde yeniden zayıflıklara yol açabilir.

Ek olarak notta, fon yöneticilerinin nakit rezervlerinde bir düşüşle birlikte çeyrek sonu yeniden dengelemenin likiditeyi bağlayabileceği belirtiliyor.

MADENCİLİK ÖDÜLLERİ YARILANACAK

Rapora göre; Bitcoin’in önümüzdeki idiosenkretik olay olan Nisan ortasındaki Bitcoin yarılanmasına kadar dar bir aralıkta işlem yapma olasılığı yüksek. Dört yılda bir gerçekleşen ödül yarılanması, Bitcoin madencilik ödüllerini yüzde 50 azaltacak.

Coinbase, borsa işlem fonlarının (ETF’lerin) Bitcoin’in piyasa dinamiklerini değiştirdiğini kaydediyor. Dolayısıyla, bu durum önceki yarılanma döngülerini incelemeyi faydasız hale getiriyor. Son olarak raporda ETF’ler tarafından tutulan BTC’nin toplam net büyümesinin, madenciler tarafından üretilenin neredeyse üç katına çıktığına dikkat çekildi.