Bitcoin neden düşüyor? Uzmanlar seviye vererek uyardı

Bitcoin’de son dakika! 20 Mart BTC fiyatı sabah saatlerinde 60 bin 800 dolara kadar geriledi. Haftalık kayıp yüzde 15’e yaklaştı. Analistler “50 günlük ortalamaya da işaret eden 58 bin dolar desteği oldukça kritik. Bu seviyenin korunması çok önemli. Para girişi devam ediyor. Sadece bazı fonlar ve HALVING öncesi madencilerin kâr satışı gözlemleniyor. Yatırımcılar soğuk kanlı olmalı” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bitcoin’de yaşanan gerileme devam ediyor. Bu sabahki işlemlerde TSİ 09:00 itibarıyla, 60 bin 800 dolara kadar düşüş gözlemleniyor. Ardından gelen tepki alımlarıyla birlikte 61 bin dolar üzerinde dengelenme çabası dikkat çekiyor. Bugün gerçekleşen gerilemenin henüz dünkü hareket kadar sert olmadığı görülürken; BTC’de haftalık kayıp yüzde 15’e yaklaştı. Aylık bazda ise Bitcoin hâlâ yüzde 17 oranında primli gözüküyor. BTC’de gözler FED kararları ve HALVING’e çevrildi.

BITCOIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Kripto Para Uzmanı Beste Naz Süllü, BTC’den kaçış yaşanmadığını sadece hızlı yükselişin ardından kâr satışlarının gerçekleştiğini belirterek, “Grayscale fonundan gelen satışlar var. Ve Bitcoin’de HALVING (Bölünme) beklentisinin gerçekleşmesine yaklaşık bir ay kaldı. Madencilere verilecek ödül azalacağı için, onlar da BTC üretim hatlarını yeni teknolojiye göre yenilemek üzere kâr satışına geçiyor. Bu süreç HALVING sonrası dönemde de 1-2 ay devam edebilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

FED KARARI VE BTC YORUM

FED’in bu yıl kaç faiz indirimi yapacağının da kripto papa piyasaları için önemli olduğunu aktaran Süllü, “Şu anda 3 faiz indirimi beklentisi mevcut. Mart toplantısının ardından Powell haziran için daha net konuşursa, kripto paralarda dönüş olabilir. BTC’de para girişi son düşüşe rağmen devam ediyor. Son bir haftada para girişi 2,89 milyar $ olarak gerçekleşti. Aylıkta 5,4 milyar $ ve yıl başından itibaren 12,86 milyar $ para girişi görünümü korunuyor” şeklinde konuştu.

BTC’DE DÜŞÜŞ NEREYE KADAR?

Bundan sonraki süreçte BTC için 58 bin $ desteğinin kritik olduğunu vurgulayan Beste Naz Süllü, “En sağlıklı senaryo BTC’nin 58 bin $ desteğine değmesi ve ardından da tekrar 60 bin $ üzerine çıkarak oralarda konsolide olamaya çalışmasıdır. Yatırımcıların soğuk kanlı olması gerekiyor” dedi. Analistler; 50 günlük ortalamaya da işaret eden 58 bin dolar seviyesinin altına doğru düşüş yaşanmadıkça, pozisyonların korunabileceğini ve uzun vadeli beklentilere odaklanılması gerektiğini belirtiyor.

PORTFÖYÜN EN FAZLA %5’İ AYRILMALI

Dünyanın gelişen teknolojiyle birlikte kripto paralara da kaydığını hatırlatan İstanbul Portföy Yönetici Ortağı Tufan Deriner ise “Kripto piyasalarda regülasyonlar arıyor. Borsa yatırım fonları da artık buraya yatırım yapabiliyor. Ancak bir kripto paranın gerçek değerini ölçemiyoruz. Yani bir şirketin hissesi gibi değerleme yapamıyoruz. Dolayısıyla fiyatlamalar çok sert gerçekleşebiliyor. Küresel konjonktür gereği yatırımcılar portföylerinin belki yüzde 5 gibi bir miktarını burada tutabilir” görüşünü dile getirdi.