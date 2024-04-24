Bitcoin’de bulutlar dağılıyor! Yükseliş hızlanacak mı?

Bitcoin’de son dakika! Geçen hafta 59 bin 600 dolara kadar gerileyen BTC, bugün 67 bin dolara yakın seyrediyor. Bir haftalık süreçte dip seviyeye göre %10’un üzerinde prim yapan BTC’de; HALVING işleminin tamamlanması, jeopolitik tansiyonun düşmesi ve dolarda yaşanan kısmî zayıflama sis bulutlarını dağıtıyor. Analistler, 67 bin doların aşılması halinde ilk etapta 68 bin 500 doların hedeflenebileceğini belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasalarında son günlerde pozitif görünüm öne çıkıyor. Bitcoin’de HALVING (yarılanma) işlemi geçen hafta cuma günü tamamlandı. BTC fiyatında son bir haftalık süreçte görülen dip seviyeye göre belirgin bir yükseliş dikkat çekiyor. Geçen hafta cuma günü İsrail’in İran’a yaptığı misilleme ile birlikte 59 bin 600 dolara kadar gerileyen BTC; jeopolitik risklerin büyümemesi üzerine tekrar yükselişe geçti ve son altı işlem gününde yüzde 11 civarında prim yaptı.

BTC FİYATI İÇİN BU HEDEFLERE DİKKAT

24 Nisan BTC fiyatı TSİ 09.00’da 67 bin dolara yakın seyrediyor. 5 günlük ortalamaya işaret eden 66 bin 500 doların üzerindeki fiyatlamaların Bitcoin’e pozitif yansıyabileceğini aktaran analistler, “13 Nisan sonrası işlemlerde 67 bin dolar seviyesinin aşılamadığı görülüyor. Bu seviye kritik direnç olmakla birlikte, aşılması halinde, 68 bin 500 dolara varabilecek yükselişler ilk etapta söz konusu olabilir. 66 bin 500 doların altında kalıcılık ise, bizi tekrar 65 bin dolara kadar düşürebilir” görüşünü dile getiriyor.

BTC’DE BEKLENTİLER

Bitcoin’i destekleyen bir takım gelişmelere de dikkat çeken analistler; “Kripto paraların riskli varlık gurubunda olduğunu dikkate alırsak, Ortadoğu’da tansiyonun düşmesi, BTC’ye de pozitif yansıdı. Öte yandan dolar endeksi ve ABD tahvillerinde zirve seviyelerden bir miktar geri çekilme de Bitcoin için pozitif. FED’e dair öngörüler her ne kadar sonbahara kalsa da, faiz indirimi beklentisi ana tema olarak korunuyor. HALVING işlemi sonrasında da arzda gerileme, BTC için çekiciliği artırabilir” diye konuşuyor.

YENİ ZİRVE GELİR Mİ?

Analistler, BTC’nin 73 bin 800 dolar zirvesini gördükten sonra konsolidasyon sürecine girdiğini de aktararak, “Bu süreçte 60 bin doların altında kalmak istemeyen bir BTC gördük. Ancak 69 bin doların üzerinde de kalıcı olamadık. Orta vadede 69 bin dolar direnci aşılır ve üzerinde haftalık anamda bir kalıcılık sağlanırsa, o zaman yeni zirvelere doğru da hareketlilik gerçekleşebilir. ABD’de teknoloji hisselerinde yaşanan satış baskısı da BTC’yi etkiliyor. O tarafı dikkatle izlemekte de fayda var” diyor.