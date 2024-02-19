Bitcoin’de şimdi de bölünme rüzgârı! Fiyatlar daha da yükselir mi?

Kripto para birimi Bitcoin’de daha önce 3 defa gerçekleşen ve her defasında arzı yarı yarıya düşürerek sonraki aylarda yükselişi tetikleyen “bölünme” işlemi yine yaklaşıyor. 19 Nisan’da gerçekleşmesi beklenen bölünme işleminin ardından Bitcoin madencilerine verilen ödül 6.250’den 3.125 adede gerileyecek. Piyasada arzın düşmesinin de etkisiyle fiyatlarda artış trendinin ivmelenmesi bekleniyor. 19 Şubat Bitcoin fiyatı 52.000 dolar seviyesinde bulunsa da bu fiyat, 2021 yılında görülen ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 68.990 doların hâlâ yüzde 25 gerisinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bitcoin’de son bir ayda gerçekleşen yüzde 25’lik yükselişin ardından fiyatlar, 5 gündür 52,500-52,800 dolar direncine yakın seviyelerde bekleyişe geçti. ABD’de resmî otoriteler tarafından, Para Piyasası Fonlarına da (ETF) Bitcoin’e yatırım yapma izni verilmesinin ardından, 23 Ocakta en düşük 38,500 doları gören Bitcoin, 15 Şubatta 52,800 dolara kadar yükselmişti.

19 ŞUBAT BİTCOIN FİYATLARI

Yeni hafta başlarken Bitcoin’in 52 bin dolar seviyelerinden fiyatlandığı görülüyor. Grafiklerde son 5 gündür bir yorulmanın öne çıktığını belirten analistler; 5 günlük hareketli ortalamanın da bulunduğu 52 bin doların korunmasının önemini vurguluyor. Daha aşağıda ise 49 bin dolar desteğinin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.

ŞİMDİ DE BÖLÜNME BEKLENTİSİ

ABD ETF’lerinden destek bulan Bitcoin için son dönemde “Halving” olarak bilinen “bölünme” beklentisi de öne çıktı. Bu işleme göre Bitcoin madencilerine verilen ödül miktarı her 4 yılda bir yarıya bölünüyor. Yani arzda yüzde 50 oranında gerileme gerçekleşiyor. Bu da fiyat üzerinde yukarı yönlü ivmelenmeleri destekliyor.

BITCOIN BÖLÜNME (HALVING) NE ZAMAN?

Kripto para platformu Swan Bitcoin; bölünme işleminin 19 Nisan'da gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. Ancak bu tarihin değişmesi de gündeme gelebilir. Bitcoin'in bu bölünmesinin ardından da madencilere verilen ödül miktarının 6,25'ten 3,125 adet Bitcoin'e düşürülmesi bekleniyor.

GEÇMİŞ BÖLÜNMELERDE NE OLDU?

Yatırımcılar, Bitcoin'in yarılanmasını yakından izliyor. Çünkü geçmiş bölünmelere bakıldığında; ilk yarılanma 28 Kasım 2012'de Bitcoin 12 dolardan işlem görürken gerçekleşti. Bundan bir yıl sonra fiyatlar 964 dolara kadar yükseldi. 9 Temmuz 2016'da ikinci yarılanma gerçekleştiğinde Bitcoin, 640 dolardan işlem görüyordu. Burada da bir yıl içinde yüzde 296 artış kaydetti. Bitcoin 11 Mayıs 2020'de ise üçüncü bölünme yaşandığında 8750 dolar seviyesindeydi. Bu etkinlikten bir yıl sonra %547,7 arttı.

ANALİSTLER UYARIYOR?

Bu döngüyü baz alan bazı analistler, Bitcoin’deki yarılanmanın, kripto parayı zirve seviyelere taşıyabileceği öngörüsünde bulunuyor. Ancak fiyatlarda son 1 yılda yaşanan sert yükselişe de dikkat çeken bazı analistler de; “ETF’lere izin” ve “bölünme” beklentilerinin büyük ölçüde satın alındığı, bu sebeple yatırımcıların temkinli olması gerektiği uyarısında bulunuyor.