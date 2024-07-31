Bitcoin’de Trump umudu zayıflıyor! Gözler FED’e çevrildi

Bitcoin’de son dakika! ABD’de başkanlık seçimlerine dair yapılan son 2 ankette, kripto para dostu Trump, rakibi Kamala Harris’in gerisinde kalmaya devam etti. Bitcoin’de risk iştahı düşerken; 31 Temmuz BTC fiyatı 65 bin 700 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. 65 bin dolar kritik destek olarak gösteriliyor. Bu akşam FED’den gelecek açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. ‘Güvercin’ mesajların, BTC’de yükselişi tekrar destekleyebileceği belirtiliyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de, ABD seçimlerine dair gelişmeler etkili olmaya devam ederken, bu akşam FED’den gelecek mesajlar da dikkatle bekleniyor. ABD’de Reuters ve Angus Reid Enstitüsü tarafından son yapılan iki ankette; Kamala Harris, Donald Trump’ın 1 ve 2 puan önünde gözüktü. İbrenin, kripto para dostu Trump’u net olarak göstermemesi Bitcoin’de risk iştahını düşürüyor.

31 TEMMUZ BİTCOİN FİYATI

Küresel borsalarda 31 Temmuz 2024 Bitcoin fiyatı, 65 bin 700 dolara yakın seviyelerde dengelenme çabasını sürdürüyor. Fiyatlarda hafta başında 70 bin dolar seviyesi test edilmiş, ardından kâr atışları başlamıştı. Analistler, 22 günlük ortalamanın da yakınlaştığı 65 bin doların ilk destek olarak izlenmesi gerektiğini, yukarıda ise 68 bin dolar seviyesinin ilk direnç olarak öne çıktığını belirtiyor.

ABD’DE 2 MİLYAR $’LIK TRANSFER

Bu arada ABD hükümetinin, 29 bin 800 adet Bitcoin’i hareket ettirerek bilinmeyen bir cüzdana taşıdığı, bunun da fiyatlardaki son hareketlilikte etkili olduğu belirtiliyor. Başkan Adayı Donald Trump'ın, ABD hükümetinin elindeki Bitcoinleri satmayacağını söylemesinin ardından, yaklaşık 2 milyar dolarlık bu transferin gerçekleşmesi de dikkatlerden kaçmadı.

GÖZLER FED’DEN GELECEK MESAJLARDA

Öte yandan ABD Merkez Bankasının bu akşamki faiz kararı da takip ediliyor. FED Başkanı Powell’dan, “eylül ayında faiz indirimlerinin başlayabileceği” yönünde sinyaller bekleniyor. Bu ihtimal %91 olarak fiyatlanırken, analistler; faiz indiriminin gerçekleşmesi halinde borçlanma maliyetlerinin azalacağını ve Bitcoin’in buradan bulacağı destekle birlikte yolunun daha da açılacağını belirtiyor.

RUSYA’DAN KRİPTO HAMLESİ

Kripto paralarla ilgili Rusya’da da stratejik bir hamle geldi. Rusya, uluslararası ticarette kripto para ile ödeme yapılmasına imkân tanıyan düzenlemeyi hayata geçirdi. Eylülde yürürlüğe girecek yasayla birlikte, ödemelerin de başlaması bekleniyor. Ülkenin, batı tarafından uygulanan yaptırımları bu yolla aşabileceği ve yeni yöntemin BRICS ülkeleri arasında yayılabileceği ifade ediliyor.