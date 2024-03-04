Bitcoin’de yeni zirve zorlanıyor! Bu formasyon gerçekleşirse…

Bitcoin’de son dakika! 4 Mart işlemlerinde 64200 dolarla son 26 ayın zirvesi test edildi. 28 Şubat-4 Mart arası dönemde hem yükselen üçgen hem de flama formasyonu görünümünün oluştuğuna dikkat çeken analistler; 64 bin dolar seviyesinin aşılması halinde, tarihi rekor olan 69 bin dolara hareketliliğin de destek bulabileceğini belirtiyor. Düşüşlerde ise 61.300 – 60.000 dolar bandının, korunması gereken ilk destek olduğu vurgulanıyor. ETF’lere Bitcoin alma izni verilmesi, HALVING (Bölünme) beklentileri ve FED’in faiz indirimi sürecinin yaklaşması; kripto paralara destek oluyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de yaşanan hareketlilik devam ediyor. 26 Şubat günü 51.000 dolar seviyesinden hızla yükselişe geçen ve 28 Şubat’ta 64.000 doları test eden Bitcoin, beş günlük dinlenmenin ardından tekrar kritik seviyeyi yokladı. 4 Mart’ta Bitcoin fiyatı, 64200 dolar seviyesini test etti. TSİ 10:00 sıralarında işlemler 63.600 dolara yakın devam ediyor.

BİTCOİN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler; 26 Şubat-4 Mart arası dönemdeki fiyat hareketlerinde hem yükselen üçgen hem de flama formasyonu benzeri görünüme dikkat çekiyor. Özellikle 28 Şubat-4 Mart işlemlerinde 64.000 dolar seviyesinde kısa vadeli ikili tepe oluşsa da; bu seviyenin ilk test edildiği geçen haftanın ardından düşüşlerin isteksiz kalması ve bugün tekrar 64 bin doların üzerine ataklar, yükseliş formasyonlarını daha itibar edilir hale getiriyor.

FORMASYONLAR GERÇEKLEŞİRSE…

Özellikle flama formasyonunun teyit alması, 64 bin dolar ve üzerinde gerçekleşecek günlük kapanışlarla mümkün olabilecek. Analistler, bunun gerçekleşmesi halinde, tarihi zirve seviyeler olan 69 bin dolara doğru hareketliliğin de başlayabileceğini belirtiyor. Geri çekilmelerde ise 61.300-60.000 dolar bandının ilk destek bölgesi olarak öne çıkabileceği; yatırımcıların da sert fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Özellikle 60.000 dolar seviyesinin aşağı kırılması halinde “zarar kes” emirlerinin devreye girebileceği ifade ediliyor.

BİTCOİN’İN YÜKSELTEN 3 SEBEP

Ocak ayında ABD Para Piyasası Fonlarına (ETF) Bitcoin’e yatırım yapma izninin verilmesinin ardından, 6 milyar doların üzerinde para girişi gerçekleşti. Böylece yükseliş başladı. Önümüzdeki süreçte ise HALVING olarak bilinen “büyük bölünme” beklentileri, Bitcoin’e bu aralar destek oluyor. Nisanda gerçekleşmesi beklenen HALVING ile birlikte piyasada Bitcoin’in arzı yarı yarıya düşecek. Son olarak FED’den beklenen faiz indirimi sürecinin yaklaşması da kripto paralarda hareketliliği destekliyor.