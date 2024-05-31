Tarım ve Orman Bakanlığı bitki ve bitkisel ürünlerin giriş ve çıkışına sıkı takip başlattı.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ ANKARA - Avrupa Birliği’nin güncellenen mevzuatını da dikkate alan Tarım Bakanlığı, Bitki Karantinası Yönetmeliği’nde değişikliğe gitti. Hazırlanan taslak yönetmeliğe göre; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin ülkeye giriş ve çıkış işlemleri, Bitki Karantinası Kayıt ve Takip Sistemi (BKKTS) üzerinden yapılacak.

BKKTS üzerinden yapılmasının mümkün olmadığı durumlarda Genel Müdürlük onayı ile işlemler fiziksel olarak yürütülecek. Ayrıca, biyogüvenlik mevzuatı kapsamındaki bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin GDO analizleri, Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlükleri ve Bakanlığa bağlı laboratuvarlar tarafından yapılacak.

Yeni taslakta ithalat kontrolleriyle ilgili de düzenlemeler yapılacak. Buna göre; bitki, bitkisel ürün ve diğer maddelerin resmî kontrolleri, ülkeye ilk giriş noktasında gerçekleştirilecek. İhracat kontrolleri çerçevesinde de bitki, bitkisel ürün ve diğer maddeleri ihraç etmek isteyen, ürünün sahibi gerçek veya tüzel kişiler veya bunların kanuni temsilcileri tarafından, BKKTS’den alınan ihracat başvuru formu çıktısı ile ilgili Müdürlüğe başvuru yapılacak.