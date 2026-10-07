Tokat'ta kuşburnunda bolluk yaşanıyor. Bu durum fiyatlara da yansırken, geçen yıl 100 liradan satılan kuşburnu bu yıl 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.

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Tokat'ta kuşburnunda yaşanan bolluk, satış fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıl kilogramı 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.

Bolluk fiyatlara yansıdı! Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 50 liraya düştü

HEM ÜRETİCİ HEM VATANDAŞ MEMNUN

Fiyatlardaki gerileme, özellikle kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırdı. Kuşburnunun bol çıkması üreticileri sevindirirken, vatandaşlar da geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buldu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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