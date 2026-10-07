Bolluk fiyatlara yansıdı! Geçen yıl 100 liraydı, bu yıl 50 liraya düştü
Tokat'ta kuşburnunda bolluk yaşanıyor. Bu durum fiyatlara da yansırken, geçen yıl 100 liradan satılan kuşburnu bu yıl 50 liradan tezgahlarda yerini aldı.
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Tokat'ta kuşburnunda yaşanan bolluk, satış fiyatlarına da yansıdı. Geçen yıl kilogramı 100 TL'den alıcı bulan kuşburnu, bu yıl ürün miktarının artmasıyla 50 TL'ye kadar düştü.
HEM ÜRETİCİ HEM VATANDAŞ MEMNUN
Fiyatlardaki gerileme, özellikle kış hazırlığı yapan vatandaşların ilgisini artırdı. Kuşburnunun bol çıkması üreticileri sevindirirken, vatandaşlar da geçen yıla göre daha uygun fiyatlarla alışveriş yapma imkânı buldu.
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