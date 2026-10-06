Booking, Airbnb ve Expedia için kurallar değişiyor! Türkiye'de yeni dönem

Booking, Expedia ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarına yönelik yeni düzenleme TBMM Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin yasalaşması halinde platformlara izin belgesi ve Türkiye'de temsilci bulundurma şartı getirilecek, yurt içi satışlardaki komisyon yüzde 17 ile sınırlandırılacak.

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Booking, Expedia ve Airbnb gibi yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda kabul edildi. Teklifin bir sonraki aşamada TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, düzenlemeyle yabancı platformların Türkiye'deki faaliyetlerinin denetim altına alınacağını belirtti. Alpaslan, "Yabancı platformların faaliyetlerini denetime bağlıyoruz. Türkiye'deki tüketicilere hizmet sunan uluslararası platformların faaliyet alanlarını ve sorumluluklarını belirlerken kurallara aykırılık halinde uygulanacak yaptırımları da düzenliyoruz" dedi.

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İZİN BELGESİ VE TEMSİLCİ ŞARTI

Teklifin yasalaşması halinde yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığından iki yıl süreli izin belgesi alması gerekecek. Belge bedeli 5 milyon lira olarak belirlenirken bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak.

Platformların ayrıca Türkiye'de temsilci bulundurması, dijital hizmet vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) adresini bildirmesi şartları aranacak.

Alpaslan, düzenlemeyle Türkiye'de tüketiciye hizmet sunan platformların hukuki ve mali sorumluluklarının netleştirileceğini belirterek, "Platformların ülkemizdeki faaliyetleri için ulaşılabilir ve resmî tebligat yapılabilir bir muhatap bulunmasını zorunlu tutuyoruz. Türkiye'de tüketiciye hizmet sunmanın hukuki sorumluluklarını açıkça ortaya koyuyoruz" ifadelerini kullandı.

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KOMİSYONLARA YÜZDE 17 SINIRI

Teklifle, platformların Türkiye turizminden elde ettikleri gelir üzerinden belirli mali yükümlülükleri yerine getirmesi de öngörülüyor.

Alpaslan, "Teklifin yasalaşmasıyla platformlar vergi yükümlülüklerini yerine getirecek, izin belgesi bedelini ödeyecek ve turizm payı verecek. Türkiye turizminden gelir elde eden bu kuruluşların ülkemizin tanıtımına da katkı sağlamasını kurala bağlıyoruz" dedi.

Yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda platformların alacağı komisyona da yüzde 17 üst sınır getirilecek. Buna göre komisyon, hizmetin vergiler hariç bedelinin yüzde 17'sini aşamayacak.

Dijital platformlar üzerinden yapılan konaklama rezervasyonlarında konaklama hizmetine ilişkin KDV ve stopajı beyan etme ve ödeme yükümlülüğü ise hizmeti sunan otelde olacak.

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HANGİ HİZMETLERİ SUNABİLECEKLER?

Teklifte yabancı platformların doğrudan satış yapabileceği alanlar da belirleniyor. Buna göre platformlar doğrudan turizm belgeli konaklama tesisleri, turizm amaçlı kiralama izinli konutlar ve uçak bileti satışları yapabilecek.

Münhasıran seyahat acentalığı kapsamındaki diğer hizmetler, yetkili seyahat acentaları üzerinden sunulacak. Araç kiralama işlemleri ise Ticaret Bakanlığından yetkili işletmeler aracılığıyla gerçekleştirilecek.

Teklifle, platformların faaliyetlerinden doğan uyuşmazlıklarda Türk hukukunun uygulanması ve Türk mahkemelerinin yetkili olması öngörülüyor.

Alpaslan, tüketicilerin hak arama süreçlerine ilişkin, "Düzenlemeye göre bu faaliyetlerden doğan uyuşmazlıklarda Türk hukuku uygulanacak, Türk mahkemeleri yetkili olacak. Tüketicilerimiz açısından temel güvencelerden birini bu şekilde oluşturuyoruz" ifadelerini kullandı.

UYMAYAN PLATFORMLARIN ERİŞİMİ ENGELLENEBİLECEK

Yükümlülüklere aykırı faaliyet gösteren platformlar için idari para cezaları ve erişimin engellenmesi yaptırımları öngörülüyor.

Teklifin Genel Kurulda kabul edilerek yasalaşması halinde düzenleme 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek. Halen Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı dijital konaklama platformlarının ise yürürlük tarihinden itibaren üç ay içinde izin belgesi almak üzere Bakanlığa başvurması gerekecek.

Başvuruda bulunmayan veya başvurusu reddedilen platformlar hakkında erişimin engellenmesi hükümleri uygulanacak.

Alpaslan, düzenlemenin temel amacını, "Türkiye'deki tüketiciye hizmet sunan bir platformun faaliyet alanı, muhatabı, mali sorumlulukları ve tabi olduğu denetim belli olmalı. Bu teklifle dijital turizm hizmetlerini izin, kayıt ve denetim esasına dayandırıyoruz." sözleriyle açıkladı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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