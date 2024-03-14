Borsa faizden rahatsız! 9000’in altında kalıcı olursa…

Borsada son dakika! Günler sonra BİST100 9000 puanın atlında kapanış gerçekleştirerek moralleri bozdu. Borsanın yükselen faizlerden rahatsız olduğunu aktaran analistler, “Hem mevduat alternatif olarak öne çıkıyor hem de borsada kredili pozisyonlar azalıyor. Endeks için 9000 seviyesi çok kritik. Bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanmadan satış baskısı devam edebilir” uyarasında bulunuyor. TCMB’nin aldığı tedbirler sebebiyle gözler özellikle banka hisselerinin üzerinde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi, 8910 puandan yeni işlem gününe başlıyor. Endekste son günlerde yaşanan gerilemeyle birlikte aylık getiri, %2,88 değer kaybına işaret ediyor. Son dönemde sıkı para politikası yönünde adımlar atılırken, borsanın da banka hisseleri öncülüğünde bu adımlardan olumsuz etkilendiği ifade ediliyor. Dünkü işlemlerde Akbank yüzde 4,52, İş Bankası (C) yüzde 4,25, Yapı Kredi Bankası yüzde 4,46 değer kaybıyla öne çıkmış, endeksin tekrar 9000 seviyesinin altında kapanış yapmasında başrol oynamışlardı.

FAİZLER DAHA DA ARTACAK MI?

TCMB’nin yüzde 36’lık yıl sonu enflasyon hedefini hatırlatan Ekonomist Nuri Sevgen “Eğer bu tahmin revize edilmeyecekse ve bu hedefe ulaşılacaksa, buna uygun olarak da sıkı para politikası yönünde yeni tedbirler gelecek demektir. Son dönemde alınan tedbirler de bunu teyit ediyor. Seçimlerin ardından da bunların devamı öngörülüyor. Bu sıkılaşma adımları doğal olarak maliyetleri yükseltiyor ve borsa da bundan etkileniyor. Borsa, her zaman artan faizlerden rahatsız olur” diye konuştu.

BORSA MI, MEVDUAT FAİZİ Mİ?

Borsanın riskli bir enstrüman olduğunu da hatırlatan Sevgen, “Bugün mevduata yatırım yapılınca aylık getiriniz, risksiz yüzde 3,5 olarak gerçekleşiyor. Yüzde 3,5 üzerinde bir getiri görürseniz borsa daha cazip olacaktır. Öte yandan yüksek faizler, borsada kredili işlem yapan yatırımcılar için maliyetleri artırıyor. Bütün bunlar doğal olarak borsanın performansını etkiliyor. Bankalarla ilgili alınan son kararlar da kârlılıklara yansıma potansiyeli taşıdığı için, sektör hisselerinde düşüş yaşandı” dedi.

ENDEKSTE BU SEVİYELERE DİKKAT

Endeksin son kapanışını 9000’in altında gerçekleştirdiğini hatırlatan Sevgen, “Bu seviye çok önemli çünkü hem teknik hem de psikolojik anlamda birçok beklentiler bu noktada birleşiyor. Doğal olarak 9000 üzerine çıkılmadıkça baskı devam edebilir. 8700 ilk destek noktamız olmakla birlikte 8500 de teknik olarak mümkün. Sonuç olarak yatırımcılar endeksin 9000 üzerinde kalıp kalmayacağına dikkat etmeliler” uyarısında bulunuyor.