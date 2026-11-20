Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, genele yayılan satışların etkisiyle günü yüzde 2,36 düşüşle 11.131,32 puandan tamamladı. Bankacılık ve holding hisselerinde kayıplar yaşanırken en fazla değer kaybeden sektör madencilik oldu. Endekste günlük kayıp 268,7 puana ulaştı.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın işlem gününü düşüşle tamamladı. Gün boyunca etkili olan satışlarla gerileyen endeks, kapanışta yüzde 2,36 değer kaybederek 11.131,32 puana indi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 268,7 puan gerilerken piyasadaki toplam işlem hacmi 84,4 milyar lira olarak gerçekleşti.

Günün kapanışında bankacılık endeksi yüzde 1,94, holding endeksi ise yüzde 2,52 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında yatırımcısına en fazla kazandıran yüzde 1,25 ile finansal kiralama faktoring olurken, en fazla kayıp yüzde 3,91 ile madencilik sektöründe yaşandı.

KÜRESEL PİYASALARDAKİ NEGATİF SEYİR BORSA'YI DA ETKİLEDİ

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasında sıkılaşma sürecini hızlandırabileceğine yönelik endişeler ve yapay zeka sektöründeki büyümenin sürdürülebilirliğine ilişkin sorgulamaların yayılmasıyla negatif bir görünüm sergiledi.

Yurt içinde de Borsa İstanbul'da genele yayılan satışlar etkili olurken BIST 100 endeksi günü kayıpla tamamladı.

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GÖZLER GELECEK HAFTANIN VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, gelecek hafta hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) finansal istikrar raporu ve ekonomik güven endeksi öne çıkarken, ABD'de büyüme ve çekirdek kişisel tüketim harcamaları verileri izlenecek. Dünya genelinde açıklanacak imalat Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.000 ve 10.900 puan seviyeleri destek, 11.300 ve 11.400 puan seviyeleri ise direnç olarak öne çıkıyor.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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