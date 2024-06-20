Borsada bu şirketlere dikkat! İşte para girişi yaşanan hisseler…

Borsada son dakika! Bayram öncesi son kapanışını 10.471 puandan gerçekleştiren borsada, iki gün sürecek kısa işlem haftasında hacimsiz ve yatay eğilim bekleniyor. Son dönemde borsada yabancı yatırımcı satışı dikkat çekerken; Turkcell, Türk Telekom, Ereğli Demir Çelik, PETKİM, Pegasus Hava Yoları, ASELSAN, BİM, Migros, Enka İnşaat, Tekfen gibi büyük hisseler, para girişiyle öne çıkarak, endekse göre daha dirençli durdu.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bayram tatili öncesinde son kapanışını 10.471 seviyesinden gerçekleştirdi. Geçen hafta işlem vergisine dair “erteleme” haberinin etkisiyle birlikte endeks %3,28 değer kazandı. BİST100 endeksi kapsamında haftalık bazda MAVI, KOZAA, BIMAS, PGSUS ve AGROT yüzde 10-15 arası primle en fazla yükselen hisseler oldu. ALFAS, GESAN, KONTR, CWENE ve EUPWR ise yüzde 5,70-7,00 arası düşüşle en fazla gerileyen hisse senetleri oldu.

TAHVİL DAHA CAZİP GÖRÜNDÜ!

Yabancı yatırımcıların son haftalarda borsadan çıkış yaptığı görülürken, bu paranın yine yurt içinde kaldığı ve tahvil başta olmak üzere getirinin daha yüksek olduğu diğer TL enstrümanlarda değerlendirildiği ifade ediliyor. 28-29 Haziran tarihlerinde gri listeden çıkış ve 19 Temmuz’da Moodys tarafından not artışı beklentilerinin piyasaların gündeminde olduğu ve genel havada bir bozulma olmadığı ifade ediliyor.

ENDEKS İÇİN BU SEVİYELER KRİTİK

Endeks için döviz bazında 320-310 dolar aralığının önemli bir destek alanı olduğunu aktaran analistler, “TL bazında da 10.320-10.230 bandının korunması büyük önem taşıyor. Bu seviyelerin üzerinde pozitif seyrin devamı beklenebilir. Bayram tatili bitse de bu haftayı hacimsiz geçirebiliriz. Çünkü tatil havası sürüyor. 22 günlük ortalamanın geçtiği 10.475 seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ise yukarı ivmelenmenin daha fazla öne çıkabileceği bir piyasa görebiliriz. Ancak yabancı yatırımcı satışları şu anda devam ediyor ve bu durum, hisseleri frenliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BORSADA BU HİSSELERE DİKKAT!

Bu arada borsanın baskı altında kaldığı haziran ayında bazı hisselere para girişi dikkat çekiyor. Turkcell, Türk Telekom, Ereğli Demir Çelik, PETKİM, Pegasus Hava Yoları, ASELSAN, BİM, Migros, Enka İnşaat, Tekfen Holding gibi büyük hisseler, yabancı yatırımcının çıkış yaptığı dönemde, para girişi yaşanan ve endeksten pozitif ayrışan hisseler olarak kendilerini gösterdi.