Borsada düşüş sürecek mi? BİST 100'de testere senaryosu 

Borsada son dakika! BİST100’de son 10 günde zirve seviyeye göre yaşanan gerileme TL bazında yüzde 8, dolar bazında yüzde 10 olarak gerçekleşti. Analistler, “Endekste 8900 üzerine çıkılmadıkça, 8550 riski artabilir. Enflasyon muhasebesi sebebiyle bilançolarda durum belirsiz. Hızlı yükseliş sonrası bu satışlar normal. Seçim sonrası ekonomi politikaları borsa için de önemli. Alım için uygun yerlere yaklaşılsa da, borsada bir süre belli bir bant aralığında testere hareketleri gerçekleşebilir” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’u bir haftayı aşkın süredir etkisi altına alan kâr satışları devam ediyor. Geçen hafta 9450 ile zirve yapan BİST100 endeksi, son kapanışını 8744 seviyesinden gerçekleştirdi. Böylece borsada zirve noktaya göre gerçekleşen gerileme de yüzde 8’i aştı. Endeksin döviz bazında da genel anlamda 300 dolar seviyelerinin üzerinde kalmakta zorlandığı görüldü. Ve kurdaki son artışla birlikte gelinen noktada endeks, 275 dolara kadar gerilemiş oldu. Son yükselişte 304 dolar görülmüştü. Böylece dolar bazında da yüzde 10 düşüş yaşandı.

SEÇİM SONRASI BORSA BEKLENTİLERİ

Analistler, daha çok altın ve döviz piyasaları için dile getirilen seçim sonrası senaryolarının borsa için de geçerli olduğunu ifade ederek, “Burada özellikle son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından TCMB’nin daha sıkı para politikasına geçiş yapabileceği yönünde beklentiler artıyor. Bu durum hem mevduat faizlerinde bir miktar daha yükselişe sebep olabilir ve bu durum borsa tarafını rahatsız edebilir. Hem de ekonomide yaşlanabilecek bir soğuma şirket kârlılıkları üzerinde etkisini gösterebilir. Borsada böyle bir dönem fiyatlanıyor gibi görünüyor" değerlendirmesinde bulunuyor

İKİNCİ ÇEYREK HAREKETLİ GEÇECEK

Borsada önümüzdeki haftalarda belli bir aralıkta bant hareketinin yaşanabileceğini aktaran Stratejist Yavuz Hacıoğlu, “Buna testere hareketleri de denilebilir. Özellikle ikinci çeyrek boyunca bu bant hareketi devam edebilir. Çünkü ekonomi yönetimi de makro tarafta ne olacaksa ikinci çeyrekte bunları hayata geçirip yoluna devam etmek isteyebilir” görüşünü dile getirdi.

BORSDA ORTA-UZUN VADEDE ALIM FIRSATI MI?

Analistler endeks için son ralli öncesindeki zirve seviye olarak öne çıkan yaklaşık 8550 seviyesinin önemine dikkat çekerek, “Endekste 8900 üzerine çıkılmadıkça, 8550 riskinin artabileceğini görebiliriz. Özellikle enflasyon muhasebesi sebebiyle bilançolarda durum belirsiz. Ve mevcut beklentiler erkenden fiyatlara dahil olduğu için, kısa vadede bu kâr satışları sağlıklı. Alım yapmak isteyenler için uygun seviyelerdeyiz. Ancak doğru hisselerde pozisyonlar alınmalı ve bugünden itibaren artık daha orta-uzun vadeye odaklanılmalı” diye konuşuyor.