Borsada düşüş sürecek mi? Hangi sektörler öne çıkacak?

Borsada son dakika! Para politikasının daha da sıkılaşması ve faizlerde yaşanan son yükselişler, hisse senetlerini baskılıyor. Endekste 9000’in üzerine çıkılmaması halinde 8550’ye varabilecek gerilemelerin yaşanabileceğine işaret eden analistler, “Son düşüşlerin ardından Savunma, Havacılık, Enerji, Gıda ve Gıda Perakende sektör hisselerinde fırsat kollanabilir. Ancak kısa vadede endekste, 8550-9450 arasında yönsüz ve yatay hareketlerin yaşanması daha muhtemel gibi görünüyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi geçen hafta yüzde 3,57 değer kaybederek 8828 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Psikolojik 9000 seviyesinin altında kalan endekste son bir aylık gerileme yüzde 2,68 olarak gerçekleşirken; geçen hafta Akbank, İş Bankası C, Garanti ve Yapı Kredi hisselerinde, gördükleri zirveye göre %10,90-%8,55 arası değer kayıpları gerçekleşti. Yine geçen hafta Coca Cola, ASTOR Enerji, Kontrolmatik Teknoloji, Penta Teknoloji ve MİA teknoloji gibi son haftaların hareketli hisseleri de en çok kaybettirenler arasında yer aldı.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Son dönemde faiz oranlarında atışa sebep olan sıkı para politikası hamlelerinin borsadaki hisseleri baskıladığını belirten analistler; endekste bir bant hareketinin öne çıkmaya başladığını, kritik gösterge konumunda bulunan 50 günlük hareketli ortalamanın da yer aldığı 8750-8550 aralığının ilk destek bölgesi olarak takip edilmesi gerektiğini aktarıyor. 5 günlük ortalamaya yakın seyreden 9000 noktasının psikolojik bir seviye olarak konumunu koruduğu, bu seviye altında satış baskısının devam edebileceği, 22 günlük ortalamanın yer aldığı 9200-9450 bandının direnç olarak izlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

ENDEKS DAHA FAZLA DÜŞECEK Mİ?

Türkiye’de enflasyonla mücadele kapsamında faizleri artırmanın etkisinin zamanla ortaya çıkacağını ve bunun muhtemelen yılın ikinci yarısından itibaren daha fazla hissedileceğini öngören Ekonomist Kadirhan Öztürk, “Ekonomide bir yavaşlama olacak. TCMB’den gelecek toplantılarında yeni faiz artışları gelirse, o zaman enflasyonist beklentilerde de artık kırılmalar yaşanabilecek. Dolayısıyla borsada biraz daha durgun bir döneme giriyor olabiliriz. Endekste büyük bir yukarı hareket düşük ihtimal” dedi.

BORSA NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Borsayı mevcut şartlarda yukarı sürmenin çok kolay olmayabileceğini aktaran Kadirhan Öztürk, “Bu ortamda, endekste yıl sonu için 13 bin puan hedefleri de zora girebilir. Bundan sonra borsadan nasıl kazanç elde edilebilir? ABD ve Avrupa’da faiz indirimi süreçlerinin başladığı ve buna Türkiye’nin de katıldığı bir ortamda, borsa için daha pozitif olabiliriz. Enflasyonu dizginlemeye başladığımız andan itibaren borsada, 420 dolara varabilecek bir ralli görebiliriz, ancak buna daha var” diye konuştu.

BORSADA HANGİ HİSSELER ALINMALI?

Geçen hafta borsada, bankacılık sektör hisselerinde sert satışlar yaşandığını hatırlatan Ekonomist Sadık Mazanoğlu, “Mevduat ve kredi faizi ile kredi kartlarına getirilen son düzenlemeler banka hisselerine yansıdı. Bundan sonra borsada geri çekilmeler, bütün para ile değil ama kademeli olarak alım fırsatı olabilir. ‘Düşerse param var, çıkarsa hissem var’ diyebilmeliyiz. Son düşüşlerin ardından Savunma, Havacılık, Enerji, Gıda ve Gıda Perakende sektör hisselerinde fırsat kollanabilir” ifadelerini kulandı.