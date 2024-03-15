Borsa hacimsiz düşüyor! İşte direnen hisseler…

Borsada son dakika! Kâr satışlarının devam ettiği BİST100 endeksi son bir haftada yüzde 2,68 değer kaybetti. 8883’e kadar gerileyen borsada işlem hacmi düşerken; BİST100 kapsamında yer alan Karsan Otomotiv, Akfen Yenilenebilir Enerji, Ülker Gıda, Vestel ve Doğuş Otomotiv bir haftada yüzde 5 üzerinde primle endeksteki düşüşe direndi. Analistler, “Endeks 9000 seviyesinin altında iki gün kapanış gerçekleştirdi. Artık 8750 desteği kritik. Bu seviyenin ihlali halinde 8550 gündeme gelebilir. 9000’in üzerinde psikoloji düzelebilir” görüşünü dile getiriyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi dünkü işlemlerde yüzde 0,30 değer kaybetti ve 8883’ten kapandı. Endekste yükselen piyasalarda 130-150 milyar TL bandında gerçekleşen işlem hacminin, dün 79 milyar TL civarında olması dikkat çekti. Düşüşlerin hacimsiz gerçekleştiği gözlemlenirken; dünkü işlemlerde ASTOR, YKBNK, AGHOL, KRDMD ve AKBNK gibi hisselerde para çıkışı; TUPRS, DOAS, EKGYO, THYAO ve SAHOL gibi hisselerde para girişi geçekleşti.

DÜŞÜŞE DİRENEN HİSSELER

Bu arada endekste son bir haftada gerçekleşen kayıp yüzde 2,68 olarak gerçekleşti. Aynı süreçte Karsan Otomotiv, Akfen Yenilenebilir Enerji, Ülker Gıda, Vestel, Doğuş Otomotiv, Europen Endüstri ve Bursa Çimento yüzde 5 üzerinde primle borsadaki düşüşe direndi. BİST100 kapsamında son bir haftada en çok gerileyen hisseler ise TUKAŞ Gıda (%-14,21), PENTA Teknoloji (%-10,88), OYAK Çimento (%-9,99), ASTOR Enerji (%-9,31) ve Kardemir D (%-8,72) olarak sıralandı.

Bu arada son açıklanan verilere göre 8 Mart haftasında yabancı yatırımcıların Borsa İstanbul pozisyonu, yaklaşık 293 milyon dolar net satış olarak gerçekleşti.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Yükselen faizlerin borsayı rahatsız ettiğini aktaran analistler, endekste 9000 seviyesinin altında iki gün kapanış gerçekleştiğini hatırlatarak, “Teknik anlamda iyi sinyal değil. Haftalık kapanış da 9000’in altında gerçekleşirse endekste baskının arttığı görülebilir. 8750 seviyesi aşağıda takip edilmesi gereken ilk destek olmakla birlikte, buranın ihlal edilmesi halinde 8550’ye varabilecek düşüşler söz konusu olabilir. 5 günlük ortalama bugün itibarıyla 9030 seviyesinde bulunuyor. Bu seviye üzerinde kalıcılık, moralleri düzeltebilir. Asıl ivmelenme ise, 9200 üzerinde daha da destek bulabilir” uyarısında bulunuyor.

BANKA HİSSELERİNDE BEKLENTİ

Dünkü işlemlerde Bankacılık sektör endeksinde yüzde 2,10 gerilemenin yaşandığına dikkat çeken analistler, “Son düzenlemelerle birlikte kredilere sınırlama ve faizlerde artış, bankaların kârlılık marjlarında muhtemel daralmaları da beraberinde getirebilir. Bu sebeple sektör hisselerinde son günlerde değer kayıpları yaşanıyor. Ancak Türkiye’nin dengelenme yolunda ilerleyen makro hikâyesi ve CDS risk priminde düşüşler, Bankacılık sektörüne gelecekte pozitif yansıyabilir” ifadelerini kullanıyor.

SON AÇIKLANAN BİLANÇOLAR/TEMETTÜLER

MAVİ Giyim 2023 yılında 1 milyar 784 milyon TL net kâr açıkladı. Şirketin kârında geçen yıla göre yüzde 6,4 gerileme yaşandı. MAVI, aynı zamanda 5 Mayıs tarihinde hisse başına net 3,82 TL temettü ödeme kararı aldı. Şirketin yüzde 100 oranında bedelsiz sermaye artışına da SPK’dan onay geldi.

Son dönemde hızlı yükselişiyle dikkat çeken MİA Teknoloji de 2023’de yüzde 18,7 artışla 504 milyon TL net kâr rakamına ulaştı.