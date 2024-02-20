Borsada kâr satışları artar mı? Uzmanlar uyardı, bu seviyeye dikkat! 

Rekor üstüne rekor kırarak 9404 seviyesini gören ve ardından gerilemeye başlayan borsada “kâr satışları derinleşir mi” endişesi hakim! Analistler haftanın ilk işlem gününde yaşanan gerilemenin bir düzeltme olarak görülmesi gerektiğini belirterek, “9000 seviyesinin üzerinde kalınması önemli. Ardından tekrar büyük hisseler öncülüğünde alımlar gelebilir. Güçlü bir trend var ve iyi para girişi yaşanıyor. Yatırımcı sağlam hisselere bakmalı, panik yapmamalı ve spekülasyondan uzak durmalı” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi kritik dirençlere ulaşmasının ardından kâr satışları ile karşılaştı. Dünkü işlemlerde 9404 ile zirve yapan endeks, ardından gelen kâr satışları ile birlikte 9196 seviyesine geriledi. Analistler, endekste yaşanan bu geri çekilmelerin genel anlamda sağlıklı karşılanması ve önemli olan ara desteklerin korunması gerektiğini ifade ederek, orta ve uzun vadeli göstergelerin yükselişe işaret ettiğini hatırlatıyor.

TREND VE PARA GİRİŞİ GÜÇLÜ

Geçen yılın sonlarında izlenen ve yaklaşık 5 ay süren düşüş trendinin ocak ayında yukarı yönlü aşıldığını hatırlatan İnfo Yatırım Yatırım Danışmanlığı Müdürü İsmail Güner, “Pazartesi yaşanan gerilemeyi bir düzeltme olarak görmeliyiz. Özellikle 9000 seviyesinin üzerinde kalınması burada çok önemli. Ardından tekrar endekse büyük hisseler öncülüğünde alımların geldiğini görebiliriz. Çünkü güçlü bir trend var ve iyi bir para girişi yaşanıyor. Bu trendin 9400’lerde sonlanacağı ihtimali bana çok anlamlı gelmiyor” diye konuştu.

SAĞLAM HİSSELERE ODAKLANILMALI

Endeksin bu gibi reaksiyonlarla 10 bin puan için hazırlık yaptığını da ifade eden Güner, “Bankalarla ilgili son gelen raporlar olumlu. Ve farklı sektörlerin farklı dönemlerde öne çıkarak endeksi taşıdığını görüyoruz. Şu anda enflasyon muhasebesinden dolayı bilançolarda bir netlik yok. Kafalar biraz da bu sebeple karışık. Yani bilançolar daha iyi ya da daha kötü gelebiliyor. Bizim burada sağlam şirketlere odaklanmamız gerekiyor, spekülatif hareketlerden özellikle uzak durulmalı” uyarısında bulunuyor.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Analist Tunç Şatıroğlu da döviz bazında endeks fiyatlamalarına dikkat çekerek, “Borsada daha önce defalarca test edilen 305 dolar seviyesini dikkatle takip edeceğiz. Yükselişin devam etmesi için bu seviyenin aşılmasının da görülmesi gerekiyor. Aşağıda ise 9107 seviyesi önemli olarak. Bu seviye üzerinde tutundukça pozisyonların da korunması gerektiğini düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

AKSA Enerji; Kumasi bölgesindeki doğalgaz santrali kurulumunun mart ayında başlayacağını, 2025 yılında da faaliyete geçeceğini bildirdi.

ALARKO Holding tarafından 2024 kâr beklentisi 22-24 milyar TL olarak açıklandı.

BMS Birleşik Metal Sanayi, Birleşik Krallık'tan 557 bin sterlinlik tel siparişi aldı.

NETAS, Türk Telekom’dan toplam 6,8 milyon dolar tutarında modem siparişi aldı.

TAT Gıdanın %49’luk payının, Memişoğlu Tarım’a satışı 80,9 milyon dolar bedelle tamamlandı.

VBT Yazılım, 111,40 milyon TL tutarında yeni iş aldığını duyurdu.

BİLANÇO VE TEMETTÜ HABERLERİ

Borsada son dönemin flaş hisselerinden olan Türkiye Sigorta bilançosunu açıkladı. 2022 yılında 941,40 milyon TL kâr açıklayan şirket, geçen yıl %554 artışla, 6 milyar 155 milyon TL kâra koştu.

AGESA ise 15 Nisan’da hisse başına net 1,50 TL temettü ödeyeceğini açıkladı. 19 Şubat kapanış fiyatına göre temettü verimliliği yüzde 2,72 olarak hesaplandı.