Borsada satış nereye kadar? İşte düşüşün 2 sebebi!

Borsada son dakika! BİST100 endeksi son iki günde, gördüğü zirve seviyeye göre yaklaşık yüzde 3 değer kaybetti ve 9179’dan son kapanışını gerçekleştirdi. Kâr satışlarının normal karşılanması gerektiğini ifade eden analistler “Hem Vadeli İşlemler ve Opsiyon Borsasındaki pozisyonların kapatıldığı görülüyor hem de seçim öncesinde nakde dönmeyi tercih eden yatırımcılar var. Bu iki sebeple endeks üzerinde baskı oluştu. Kar satışları 8900’e kadar normal karşılanabilir ancak bu seviyenin altında sarkabilecek gerilemelerde dikkatli olunmalı” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi yıl başından itibaren yükseliş trendini devam ettirirken; son bir ayda yüzde 12,06 ve 2024 başından itibaren yüzde 21,71 oranında değer kazandı. Bu süreçte pazartesi günü 9450 ile zirve yapan endekste, iki gündür, sürekli dile getirilen kâr satışları yaşanıyor. Son kapanışını 9179 puandan gerçekleştiren endekste, zirve seviyeye göre de yüzde 3 gerileme yaşandı. Analistler teknik anlamda kâr satışlarının 9200-8900 bandında kalması halinde sağlıklı olabileceğini; bu bandın altına gerilemelerde dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor.

BORSA NEDEN DÜŞÜYOR?

Enflasyonda yükselişlerin yaşandığı bir ortamda, borsada da ciddi artışlar olduğunu söyleyen Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Aşçıoğlu, “Borsada sürekli yeni zirveler görüldü. O zirvelerden birini de 9450 ile yaptık. Son düşüşe bakıldığında hem VİOP tarafında pozisyon kapatanlar var hem de seçim öncesi nakde dönen yatırımcılar var. Bir müddet daha borsada onların satışları devam edebilir. Ancak gelişen ülke borsalarına kıyasla, Türkiye’nin F/K oranları hâlâ yüzde 64 gibi bir ucuzluğa işaret ediyor” şeklinde konuştu.

FITCH’TEN NOT ARTIŞI GELİR Mİ?

Gözlerin, 8 Mart’ta kredi derecelendirme kuruluşu Fitch tarafından yapılacak not değerlendirmesinde olacağını hatırlatan Aşçıoğlu, “Not artışı gelirse piyasadaki hava değişir. Ama şu anda ekonomi yönetimi tarafından ilan edilen program henüz hedefine ulaşmış değil. Bu sebeple not artışı gelmeyebilir. Özellikle enflasyon muhasebesinin hangi şirketi ne kadar etkileyeceğini tam olarak bilemiyoruz. Parası olan için ayrı, borcu olan için ayrı… Bunlar bütün fiyatlamalara etki edecek” dedi.

YATIRIMCILAR NE YAPMALI?

Şu anda prim yapmış borsada uzun vadeli yatırım yapmanın, kısa vadede bir miktar kaybı da göze almayı gerektirebileceğini belirten Aşçıoğlu, “Bu sebeple hisseyi nereden alacağınız önemli. Uzun vadeli yatırımları, düşüşlerin gerçekleştiği borsada yapmak çok daha mantıklı. Tabii ki şirket seçimi önemli, büyük ve sağlam hisselere odaklanmalı. Endeksin, zirveden itibaren yüzde 10 ve üzerinde düştüğü dönemler, hisse senedi yatırım için çok daha doğru olabilir” değerlendirilmesinde bulundu.