Borsada son kale neresi? İşte en çok düşen hisseler ve kritik seviyeler…

Borsada son dakika! 3 günde gördüğü zirve seviyeden yüzde 4,28 geri çekilen ve kritik 9000 seviyesine yaklaşan borsada; “kar satışları nereye kadar sürecek”, “borsa neden düşüyor”, “borsa tekrar yükselir mi” sorularının cevapları aranıyor. Analistler; 9000-8900 bandının kritik destek olduğunu, bu seviyelerin aşağı kırılması halinde satışların artabileceği uyarısında bulunuyor. Son düşüşte BİST50 endeksine dahil hisseler arasında ASELSAN ve Konrolmatik Enerji öne çıktı. Diğer gerileyen hisseler, para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler ve endekse dair beklentiler haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da hafta başında 9450 zirvesinin test edilmesinin ardından, üç gündür devam eden kâr satışları takip ediliyor. Dünkü kapanışını 9062 seviyesinden gerçekleştiren BİST100, gördüğü zirve seviyeye göre yüzde 4,28 gerileme yaşadı. BIST100 endeksi son kapanışı itibarıyla kısa ve orta vadeli önemli göstergelerin gerisine de düştü. Endeks hem 9260 seviyesinde bulunan 5 günlük ortalama hem de 9102’de konumlanan 22 günlük ortalama seviyenin altında bulunuyor.

EN ÇOK DÜŞEN HİSSELER

Kâr realizasyonlarının yaşandığı haftanın ilk 3 işlem günü dikkate alındığında; BİST50 endeksine dahil hisseler arasında ASELSAN ve Kontrolmatik Teknoloji yüzde 8,42 değer kaybı ile en çok gerileyen hisseler oldu. Çimsa, Girişim Elektrik, EuroPower Enerji, CW Enerji, Enka İnşaat, PETKİM, ODAŞ Elektrik ve Koza Altın hisseleri de yüzde 5 ile yüzde 8 arasında düşüşle, en çok gerileyenler arasında yer aldı.

PARA GİRİŞİ VE ÇIKIŞI OLAN HİSSELER

Sadece dünkü işlemler dikkat alındığında; Ereğli Demir Çelik, Koç Holding, ASELSAN, BİM ve Garanti Bankası hisseleri en çok para çıkışı olan hisseler olarak öne çıktı. Türk Hava Yolları, TÜPRAŞ, Ford Otosan ve TAV Havalimanları ise para girişinde öne çıkarak, endeksteki düşüşü sınırladı.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

Analistler endekste 9000-8900 bandının kritik destek olarak takip edileceğini, bu desteklerin kırılması halinde satışların derinleşebileceği uyarısında bulunuyor. Yukarı yönlü hareketlerde ise kısa vadede 9300 seviyesinin direnç olacağı, bu seviye üzerinde konumlanma gerçekleşmeden, endekste yeni yükselişlerin de destek bulamayacağı belirtiliyor.

BİST100’DE 8600 RİSKİ VAR MI?

Stratejist Yavuz Hacıoğlu, “Endekste gördük ki, 9400 seviyesi epey güçlü bir direnç haline geldi. Türk Hava Yoları, Koç Holding, TÜPRAŞ gibi endeksi sürükleyen önemli hisselerde de patinaj hali devam ediyor. Bundan sonra endekste 8900 daha önemli. Burası kırılırsa 8600’e varabilecek geri çekilmeler söz konusu olabilir” uyarısında bulundu.

Analistler, seçim sonrası daha sıkı para politikası beklentisinin de borsayı şimdiden etkilemeye başlamış olabileceğini, ikinci çeyrekte hisse fiyatları üzerinde baskının artabileceğini ve bu sebeple para/maliye politikalarının yansımalarının da dikkatle izlenmesi gerektiğini belirtiyor.