Borsada yeni zirve mi? İşte son temettüler, bilançolar ve beklentiler…

Borsada son dakika! BİST100 endeksi, TCMB karar gününde yüzde 2,07 primle 9140’tan kapanırken; işlem hacminde yaşanan artış yeni zirve beklentilerini de yükseltti. Analistler, “Endekste son yükselişlerin hazmedilmesi süreci kritik. Öncelikle 9000’in üzerinde kalıcılık önemli. Ardından 9200-9450 direnç bölgesinin aşılması halinde, 9600’e varabilecek yükselişler gerçekleşebilir. Özellikle banka ve holdingler başta olmak üzere BİST50 hisselerine bu dönemde odaklanılmalı” görüşünü dile getiriyor. İşte borsada beklentiler, son dakika şirket haberleri, son açıklanan bilançolar ve temettüler…

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Merkez Bankası’nın faiz hamlesi borsa cephesinde de ciddi fiyat hareketlerini beraberinde getirdi. Normal şartlarda faizlerde yükselişin hisse senedi piyasaları tarafından çok da sevilmediği bilinse de, paranın yönetimi tarafından “rasyonel politikaların uygulanmaya devam ettiği” yönünde verilen mesajlar, güven unsurunu artırdı. Bu etkiyle birlikte Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi son günlerin en sert yükselişine imza atarak; TCMB gününde yüzde 2,07 arttı ve 9140’tan kapandı.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Türkiye’nin risk priminde yaşanan gerilemeyle birlikte özellikle banka hisselerinde ciddi yükselişler gerçekleşti. Bankacılık Sektör Endeksi (XBANK) 21 Mart işlemlerinde yüzde 5 değer kazanırken; BİST100 kapsamında Vestel, SDT Uzay, MAVİ, Turkcell ve Yapı Kredi Bankası; %6,50-%10,00 arasında değer artışlarıyla en çok kazandıran hisseler oldu. Öte yandan Yapı Kredi, Koç Holding, Akbank, Vestel, Turkcell, Ereğli ve Ford Otosan; aynı zamanda en fazla para girişi olan hisseler olarak öne çıktı.

İŞLEM HACMİNDE CİDDİ ARTIŞ

BİST100 endeksinde işlem hacmi de günlük bazda 140 milyar TL’ye yaklaştı. Böylece son günlerde 75-100 milyar bandında gerçekleşen günlük hacmin de oldukça üzerine çıkıldı. Bu arada faiz ortamından daha fazla etkilenmesi beklenen Sanayi Sektör Endeksi (XUSIN) yüzde 0,61 gibi sınırlı oranda artış gösterdi. Kredi ihtiyacı olan reel sektör şirketlerinin borçlanma maliyetlerinin yükselmesi bekleniyor.

BORSADA BEKLENTİ VE HEDEF

Borsada görünümün pozitife döndüğünü belirten analistler, “Bundan sonraki süreçte öncelikle 9000 üzerinde kalıcılık önemli olacak. Ardından 9200-9450 direnç bölgesinin hedef olabileceği görülebilir. Burada Bankacılık ve Holding hisselerinin seyri belirleyici olacak. Para girişi ve işlem hacminin artması halinde 9450 zirvesi tekrar hedef olabilir. Yatırımcılar bu dönemde özellikle BİST50 hisselerine odaklanmalı çünkü küçük hisselerde F/K oranları yüksek ve hacim düşük” şeklinde konuşuyor.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

SPK tarafından IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arzına onay verildi. Şirketin 369 milyon 565 bin adet hissesi, pay başına 10,00 TL borsaya açıklanacak.

ASELSAN; Milli Savunma Bakanlığı ile 556,50 milyon dolar tutarında yeni bir sözleşme imzaladı.

ARD Bilişim ve Teknoloji; Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü ile 8,60 milyon TL tutarında hizmet satışı sözleşmesi imzaladı.

Bülbüloğlu Vinç; yurt dışına 10 adet vinç satışı gerçekleştirdi. Anlaşmanın büyüklüğü 2,2 milyon Euro…

SON AÇIKLANAN BİLANÇOLAR

Ege Profil, 2023 yılında 91,80 milyon TL net kâr açıkladı. Böylece şirket 2022 yılında 146,40 milyon TL zararı da silmiş oldu.

Galata Wind geçen yıl 623,50 milyon TL net kâr açıklasa da, bir önceki yıla göre kârlılığında %57,40 oranında gerileme gerçekleşti.

Logo Yazılım da 2023’te %56 oranında düşüşle 140,20 milyon TL kâr açıkladı.

SON AÇIKLANAN TEMETTÜLER

Borusan Yatırım hisse başına net 41,57 TL temettü ödemesini 30 Nisan tarihinde gerçekleştirecek. Son kapanış fiyatına göre temettü verimliliği yüzde 1,24 olarak gerçekleşiyor.

AZTEK Teknoloji de hisse başına net 2,25 TL temettü kararı aldı. Bu tutar, son kapanış fiyatına göre yüzde 2,32 oranında temettü verimliliğine işaret ediyor.