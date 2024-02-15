Borsada yükseliş sürecek mi? İşte destek ve dirençler

Borsada kısa süreli düzeltmenin ardından yukarı dönen endeks için 9200 seviyesinin önemine işaret eden analistler, “312 dolar hedefine de işaret eden 9500-9600 bandının görülmesi, 9200’ün geçilmesine bağlı olacak. Aşağıda ise 8850 desteğinin korunması önemli” uyarısında bulunuyor. Hisse bazlı hareketlerin öne çıktığı belirtilirken; CDS’teki gerilemeye paralel olarak Bankacılık ve Holding sektörlerinin gücünü koruması, enflasyonist ortamın da perakende ve gıda sektörlerine desteğini sürdürmesi bekleniyor. Faizlerde tepe noktanın görüldüğüne yönelik beklentiler de son dönemde sınai ve reel sektör hisselerine pozitif yansıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BIST100 endeksi bir günlük aranın ardından yeniden 9000 psikolojik seviyesinin üzerine kendini atmayı başardı. Son kapanışını yüzde 0,87 primle 9072 puan seviyesinden gerçekleştiren BİST100 endeksi, yılbaşında bu yana TL bazında yüzde 19 getiri ile “en çok kazandıran” yatırım aracı olmayı başardı. Ülke risk priminde yeniden 300 seviyesine doğru yaşanan gerileme, enflasyonist ortamdan korunma eğilimi, dolar ve altın gibi alternatif yatırım araçlarının vasat seyri, rasyonel politikaların devamı ve şirket bilançolarında pozitif görünüm, borsada yabancı girişini ve yükselişi tetikleyen ana senaryo olarak devam ediyor.

EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Dünkü işlemlerde işlemlerinde QUA Granit, yüzde 9,98 primle en çok yükselen hisse oldu. Onu Eczacıbaşı İlaç (%7,18), Pegasus hava Yolları (%4,50), Kordsa (%4,15) ve İş Yatırım Menkul Değerler (%4,00) talip etti. Vestel Elektronik yüzde 4,66 değer kaybı yaşayarak en çok gerileyen hisse oldu. Onu Zorlu Enerji (%-3,32), Emlak Konut GYO (%-2,89), Borusan (%-2,43) ve Türk Telekom (%-2,27) takip etti. En çok para girişi Aselsan, Emlak Konut GYO ve TÜPRAŞ hisselerinde gerçekleşirken; Doğuş Otomotiv, Vestel ve Turkcell, en çok para çıkışı olan hisseler arasında başı çekti.

KISA VADELİ DÜZELTMELER SAĞLIKLI

Ünlü Menkul Değerler tarafından yayımlanan 15 Şubat tarihli bültende; borsada son 6 haftadır pozitif görünümün korunduğu, dünya borsalarına göre pozitif ayrışma gerçekleştiği ancak özellikle bu hafta yatay bir eğilimin öne çıktığı aktarıldı. Bültende, “Endeksin güçlü performansı büyük resimde devam ediyor ve anlamlı bir bozulma görünmüyor. Kısa vadeli düzeltmeleri, aşırı alım seviyelerinde bulunduğumuz için önemli buluyoruz. Teknik anlamda 8890 puanın korunmasını önemsiyoruz” görüşlerine yer verildi.

BORSADA BU SEVİYELERE DİKKAT!

İnfo Yatırım bugünkü işlemlerde BİST100 endeksinde “alıcılı” seyrin devamını beklerken; Yapı Kredi Bankası tarafından paylaşılan bültende endeksin 7200’den 9217’ye kadar ciddi bir yükseliş kaydettiği ancak bu seviyelerde zayıflama eğilimi gösterdiği belirtildi. Bugün 8850 desteği önemini korurken borsanın ancak 9200 seviyesinin aşılması halinde, 9500 hedefine doğru ivmelenebileceği belirtiliyor.

SON DAKİKA ŞİRKET HABERLERİ

VESTEL; kazanılan 684,4 milyon Euro tutarındaki tazminat davasında kararın kesin olmadığını ve karşı tarafın itiraz etme hakkının bulunduğunu duyurdu. Şirket ayrıca tazminatın tahsil edilmesinin de başka bir süreçte ilerleyeceğini aktardı.

MIA Teknoloji ile Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi arasında 4,2 milyon TL’lik hizmet alım sözleşmesi imzalandı.

Ayrıca GIPTA Ofis ve Kırtasiye Ürünleri 2,5 milyon dolar ve Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri de 5,3 milyon dolar tutarında yeni iş ilişkisi açıkladı.

SON AÇIKLANAN BİLANÇOLAR

Halk Bankası 2023 yılına dair bilançosunu açıkladı. Buna göre banka, geçen yıl 10 milyar 112 milyon TL net kâr elde etti. Bankanın bilançosunda yüzde 33,8’lik bir gerileme dikkat çekti.

Bugün AKSA Akrilik’in bilanço açıklaması bekleniyor. Şirketin geçen yılki kârının 1 milyar TL üzerine çıkması bekleniyor.