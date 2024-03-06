Borsadaki düşüş alım fırsatı! Bu seviyelere ve bu sektörlere dikkat…

Borsada son dakika! Kâr satışlarının devam ettiği endekste 8800-8750 bandı ilk destek olarak öne çıkıyor. Yukarıda ise 9080 seviyesinin aşılması halinde görünümün pozitife dönmesi bekleniyor. Analistler, “Madencilik sektör endeksinde yükselişler dikkat çekerken; Bankacılık, Sigorta ve Havacılık sektörlerinde baskı dikkat çekiyor. Orta ve uzun vadede borsa için beklentiler pozitif. Dolayısıyla bu düşüşlerin kademeli alım fırsatı olarak değerlendirilmesi daha doğru olabilir” ifadelerini kullanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi bir haftadır devam eden kâr satışı baskısından henüz kurtulamadı. Endeks salı günü de yüzde 0,53 değer kaybı ile 8860 seviyesinden kapanış gerçekleştirdi. Böylece endekste 9450 zirvesinden gerçekleşen gerileme yüzde 6,65’i buldu. Piyasada ek faiz artışı beklentileri yükselirken; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in, “TCMB’nin, yeterli sıkılaşma düzeyine ulaştığını” söylemesi dikkatlerden kaçmadı.

HİSSELERDE SON DURUM

Dünkü işlemlerde endeksin performansını da doğrudan etkileye THYAO, ASTOR, KOZAA, BIMAS ve SISE hisselerinde para çıkışı dikkat çekerken; yine PGSUS, ASELS ve KRDMD gibi büyük hisselerde yaşanan değer kayıpları da borsadaki zayıf performansta etkili oldu. Bu arada Türkiye’nin kredi risk primi de (CDS) yeniden 320 seviyesinin üzerine çıktı. Bu gelişme de özellikle banka ve holding hisselerini baskılıyor.

EN İYİ GETİRİ HÂLÂ BORSADA

Borsada yıl başından itibaren oldukça iyi bir trend yakalandığını ve son bir haftada bunun bir düzeltmesinin yaşandığını belirten A1 Capital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Doğan, “Ancak hâlâ hem TL bazında hem de dolar bazında en iyi getiriyi sağlayan yatırım enstrümanı borsa... Orta ve uzun vade için iyimserim, sene başından itibaren yüzde 25 yükselen bir endeks var, burada yüzde 5-6’lık geri çekilmeyi de makul karşılamak gerekir” şeklinde konuştu.

‘BEDELSİZ’ HABERLERİ ARTABİLİR

Endekste bu tarz düzeltmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilmesi gerektiğini aktaran Doğan, “Sektörel bazda bakıldığında Teknoloji ve Bilişim ciddi anlamda pozitif ayrışıyor. Bankacılık ve Sigorta sektörü ise biraz geride kaldı. Ama genel anlamda borsa, enflasyona karşı yatırımcıları korumayı başardı. Bu yıl enflasyon muhasebesi de şirketlerin değerlerini artıracak ve bu, bedelsiz sermaye artırımlarını da beraberinde getirebilecek” ifadelerini kullandı.

ENDEKSTE 11-12 BİN HEDEFLERİ MASADA

Seçimlere kadar endeksteki bu sıkışmanın devam edebileceğini aktaran Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu da “Bu süreçte 9000 üzeri tekrar görülebilir ama yeni zirve gelir mi, orası biraz şüpheli. Ancak yıl sonuna kadar endekste 11-12 bin seviyeleri yine hedefte kalmaya devam edecek. Enflasyon muhasebesinin, borsa şirketlerinin bilançolarına faklı yansımalarını takip ediyoruz. Bu hafta Fitch’ten gelecek açıklamalar da önemli” diye konuştu.

KISA VADEDE BU SEVİYELERE DİKKAT

Endekste özellikle 9080 seviyesinin teknik anlamda önemli bir seviye olarak öne çıktığını belirten Stratejist Cüneyt Paksoy ise, “Bu seviye üzerine çıkılmadıkça tekrar anlamlı bir yükseliş beklenmemeli ve temkinli olunmalı. Aşağıda ise 8930 noktasının altında kaldıkça da ilk olarak 8800-8750 bölgesi gündeme gelebilir. Burası da çalışmazsa, 50 günlük ortalamayı da içine alan 8650-8400 bandının ana destek noktası olarak takip edilmesi önem taşıyor” uyarısında bulundu.