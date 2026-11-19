Claude'un geliştiricisi Anthropic, 81,34 milyar dolarlık halka arzıyla tarihin en büyük hisse satışlarından birine imza attı. Şirketin hisseleri borsadaki ilk işlem gününde yüzde 30'un üzerinde yükseldi.

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Claude yapay zekâ modelinin geliştiricisi ABD merkezli Anthropic, halka arzın ardından borsadaki ilk işlem gününde yüzde 30'un üzerinde değer kazandı. Hisse başına 83 dolardan halka arz edilen şirketin hisseleri 111,50 dolara kadar yükselirken, Anthropic'in piyasa değeri yaklaşık 2 trilyon dolara ulaştı.

Yapay zekâ sektörünün önde gelen şirketlerinden Anthropic, borsaya girişinde yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Şirket, halka arz kapsamında 980 milyon hisseyi 83 dolardan satışa sundu. Böylece ek hisse satışları hariç halka arzın büyüklüğü 81,34 milyar doları buldu.

TARİHİN EN BÜYÜK HİSSE SATIŞI

Halka arz fiyatı üzerinden yaklaşık 1,4 trilyon dolar değer biçilen şirketin hisselerindeki ilk gün yükselişi, piyasa değerine yaklaşık 600 milyar dolar ekledi. Halka arz edilen hisseler, bu değerleme üzerinden şirketin toplam sermayesinin yaklaşık yüzde 5,8'ini oluşturdu.

Borsaya girdiği gibi milyarları topladı! Anthropicten tarihi halka arz

Anthropic'in halka arzı, tarihin en büyük hisse satışlarından biri olarak kayıtlara geçti. İşlem büyüklüğü, 2019'da 29,4 milyar dolar toplayan Suudi Aramco'nun halka arzını geride bıraktı. Ancak 86,25 milyar dolarlık halka arz büyüklüğüne ulaşan SpaceX'in gerisinde kaldı.

GELİRİ BİR YILDA 13 KATINA ÇIKTI

2021 yılında San Francisco'da kurulan Anthropic, 2023'ün başında Claude modelini kullanıcıların erişimine açtı. Şirket gelirini aboneliklerden ve yapay zekâ modellerinin kullanım miktarına göre alınan ücretlerden elde ediyor.

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2026'nın ilk dokuz ayında şirketin geliri 33,2 milyar dolara ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 13 katlık artışa işaret etti. Yalnızca yılın üçüncü çeyreğinde elde edilen gelir yaklaşık 17 milyar dolar oldu.

Gelir artışında kullanıma dayalı hizmetler öne çıktı. Bu kalemdeki gelir geçen yılın aynı dönemine göre 24,2 milyar dolar artarken, abonelik gelirlerindeki yükseliş 6,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Şirketin gelirlerinin yaklaşık dörtte biri en büyük beş müşterisinden geldi. Bununla birlikte hiçbir müşterinin toplam gelir içindeki payı yüzde 10'u aşmadı.

Borsaya girdiği gibi milyarları topladı! Anthropicten tarihi halka arz

104 MİLYAR DOLARLIK ZARAR AÇIKLADI

Hızlı gelir büyümesine rağmen Anthropic, 2026'nın ilk dokuz ayında 104 milyar dolarlık net zarar bildirdi. Bu zararın 94,3 milyar dolarlık bölümünün, finansman anlaşmalarının değerindeki değişimlerden kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu tutarın büyük kısmını, şirketin değerlemesi yükseldikçe değeri artan dönüştürülebilir tahviller oluşturdu.

Anthropic'in açıkladığı bir diğer dikkat çekici rakam ise yapay zekâ altyapısına yönelik harcamaları oldu. Şirketin veri merkezleri ve bilgi işlem kapasitesi dahil olmak üzere yaklaşık 895,4 milyar dolarlık taahhüdü bulunuyor. Bu tutarın yaklaşık 70 milyar dolarlık kısmının önümüzdeki 12 ay içinde ödenmesi gerekiyor.

CEO'DAN GÜVENLİK MESAJI

Halka arzın ardından açıklamalarda bulunan Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, yapay zekânın bilim ve tıpta büyük bir dönüşüm sağlayabileceğini ancak beraberinde ciddi riskler getirdiğini söyledi.

Borsaya girdiği gibi milyarları topladı! Anthropicten tarihi halka arz

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Amodei, yeterince gelişmiş yapay zekânın insanlarla birlikte çalışması halinde bir asırlık bilimsel ve tıbbi ilerlemenin yalnızca 10 yıla sığabileceğini ifade etti. Bununla birlikte teknolojinin kişiler ve devletler tarafından kötüye kullanılabileceği, ekonomik dengeleri bozabileceği ve yapay zekâ sistemleri üzerindeki insan kontrolünün kaybedilebileceği uyarısında bulundu.

Bu risklerin kaçınılmaz olmadığını, önlem alınarak engellenebileceğini belirten Amodei, şirketin güvenlik konusunda taviz vermeyeceğini vurguladı. Yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi ve kullanıma sunulması sürecinde güvenli olduklarından emin olana kadar hareket edeceklerini belirten CEO, “Ne ticari ne de siyasi baskıya boyun eğeceğiz” dedi.

Amodei, halka arzın şirketin mali gücünü artırdığını ve sorumlu yapay zekâ geliştirme hedefini desteklediğini de sözlerine ekledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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