BTC’de HALVING sonrası ne olacak? Bir yıl içinde fiyatlar..

Bitcoin’de yarılanma (HALVING) işlemi cuma günü tamamlandı. Yeni hafta 66 bin dolara yakın, yatay seyirle başladı. Daha önceki üç bölünmenin ardından bir yıl içinde fiyatların yüzde 300 ve üzerinde arttığını hatırlatan analistler, “Bu beklenti bir süredir BTC’de satın alınıyordu zaten. Şimdi FED’in faiz indirimi süreci, ABD ETF’lerinin aldığı pozisyonlar ve Ortadoğu’daki riskler de denkleme dahil oldu” uyarısında bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bitcoin’de aylardır beklenen yarılanma (HALVING) işlemi geçen cuma günü tamamlandı. 2009 yılında BTC projesi başladığından bu yana her dört yılda bir gerçekleşen yarılanma geçen hafta dördüncü defa uygulandı. Bu yarılanma sonrasında, Bitcoin üreten madencilere, sisteme ekledikleri her bir blok zincir için verilen 6,25 adet BTC ödülü 3,125 adede kadar geriledi.

2140 YILINDA BTC’DE NE OLACAK?

Bitcoin’de yarılanma işlemlerinin 2140 yılına kadar her dört yılda bir devam edeceği ve ardından BTC arzının 21 milyon adede yükselerek son bulacağı belirtiliyor. Bitcoin için konut, altın ya da hisse senedi gibi bir kıymet biçilemediği yönünde eleştiriler geliyordu. Toplam arzın sınırlanmasının ve belirli periyotlarla azalarak devam edecek olmasının, BTC’ye bir yatırım değeri kazandırması hedefleniyor.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

BTC’de yarılanmanın gerçekleştiği cuma günü fiyatlar 59 bin 600 dolar – 65 bin 600 dolar aralığında dalgalandı. Haftanın ilk işlem gününe de BTC, 66 bin dolara yakın seviyelerden başlangıç yapıyor.

Analistler, yarılanma öncesinde madencilerden günde 900 Bitcoin geldiğini hatırlatarak, “Bu sayı artık 450’ye geriledi. Haftalardır, bu arz düşüşü sebebiyle beklentiler satın alınmış ve BTC fiyatı 73 bin 800 dolara kadar yükselmişti. Bu beklenti bitti. Ancak bundan sonraki süreçte arzda yaşanan daralma yeniden BTC fiyatlarında yukarı yönlü hareketleri destekleyebilir” görüşünü dile getiriyor.

ÖNCEKİ YARILANMALARDA NE OLDU?

Bitcoin'de önceki yarılanmalardan sonra gerçekleşen fiyat hareketlerine bakıldığında;

-28 Kasım 2012'de ilk bölünme gerçekleşti. BTC 12 dolar iken gerçekleşen bu bölünmeden bir yıl sonra fiyatlar, 964 dolar seviyesine kadar ivmelendi.

-9 Temmuz 2016'da ikinci bölünme yaşandı. BTC 640 dolar iken gerçekleşen bu bölünmenin ardından fiyatlarda %296 oranında yükseliş kaydedildi.

-11 Mayıs 2020'de üçüncü bölünme tamamlandı. BTC 8750 dolar iken yaşanan bu işlemden bir yıl sonra %548 yükseldi.

BTC İÇİN BU GELİŞMELER ÖNEMLİ!

BTC fiyatının etkileye diğer unsurlara bakıldığında;

-FED’in faiz indirimlerinin hazirandan eylüle doğru kayması, dolarda güçlenme ile birlikte BTC fiyatlarında baskı unsuru oldu. Ancak faiz indiriminin bir şekilde başlayacak olması, BTC’de sert düşüşleri de frenliyor.

- Geçen hafta BTC’den yaklaşık 225 milyon dolarlık bir para çıkışı gerçekleşti. Özellikle ABD EFT’lerinden bazılarında bu çıkış gözlemlendi. Ancak ocak ayından itibaren 15 milyar dolara yakın para girişi dikkate alındığında, geçen haftaki çıkışın oldukça sınırlı kaldığı görüldü.

-Ortadoğu’da yaşanan gerilimlerin tırmanması halinde riskli varlıklar arasında yer alan kripto paralar üzerinde de baskıların arttığı görülebilir.

BİTCOİN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT!

Bitcoin’de mart ayının başından itibaren gerçekleşen aşağı yönlü hareketlerde 59 bin dolar seviyesinin önemli bir destek olduğunu aktaran analistler, “Dolayısıyla bu seviye şimdilik itibar edilebilir bir dip noktası olarak öne çıkıyor. Ara seviyelere bakıldığında ise 64-65 bin bandının üzerinde kalıcılık halinde tekrar 69 bin dolara doğru hareketlerin gerçekleşmesi beklenebilir. Özellikle 22 günlük ortalamanın da bulunduğu 69 bine yakın seviyeler aşılırsa, görünüm tekrar pozitife dönebilir” görüşünü dile getiriyor.