Bu fiyatlardan altın alınır mı? İslam Memiş 'ikinci dalış' uyarısı: Yeni fırsatlar kapıda

Altında yaşanan geri çekilmeler yatırımcıya "son fırsat" olabilir mi? İslam Memiş, “balon patladı, sağlıklı fiyatlama başladı” diyerek altın ve gümüşte alım fırsatına dikkat çekti. Düşük fiyattan altın alamayan vatandaşlara seslenen Memiş, 'ikinci dalış' diyerek gram altında alım rakamlarını açıkladı.

Altın fiyatlarındaki sert dalgalanmalar sonrası yatırımcıların gözü uzman yorumlarına çevrildi, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş’ten piyasaya dair kapsamlı bir değerlendirme geldi. Nisan ayında yaşanan ani çıkışların "balon" ve "köpük fiyatlama" olduğunu daha önce dile getiren Memiş, bu öngörüsünün gerçekleştiğini belirtti. Şimdi ise daha sağlıklı ve dengeli bir fiyatlama sürecine girildiğini ifade eden Memiş, düşüşlerin yatırımcılar için “son fırsat” olabileceğini vurguladı.

Hem ons hem gram altın için kısa ve orta vadeli beklentilerini paylaşan Memiş, yılın ikinci yarısında yeniden yükseliş trendinin başlayacağını ancak bu kez daha temkinli ve kalıcı adımlarla ilerleyeceğini söyledi. Gümüş ve kripto paralarla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde de bulunan uzman isim, yatırımcılara paniğe kapılmadan stratejik hareket etme çağrısında bulundu.

GRAM ALTINDA KRİTİK SEVİYE: 4000 TL ALTI İÇİN 'İKİNCİ DALIŞ' UYARISI

YouTube kanalında 'Son fırsat' başlığıyla yatırım tavsiyelerinde bulunan İslam Memiş'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Gram altın tarafında perşembe günü 3968 lira seviyesine kadar gerileyen bir trend görüldü. Sabah saatlerinde 3985 lira seviyesinden alma gibi bir şans oldu. Gram altın yatırımcısı sabahtan erkenden uyarmıştım. Burada alım yapanlar iyi bir hamle yaptı. Haftayı gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 4111 lira seviyesinden tamamladı. Yine kısa vadeli 4000 lira seviyesinin altına sarkmaları ikinci dalışlarda alım fırsatı olarak görmeyi sürdüreceğiz. Neden alım fırsatı olarak görülecek? Çünkü yılın ikinci yarısına ilişkin yükseliş yönlü beklenti halen devam ediyor.

"ALTINDA YÜKSELİŞLER OLACAK AMA..."

İlk etapta gram altında 4500 lira seviyesi var. Yine ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi var. Bu seviyeler tekrar görüldükten sonra yeni bir analiz yapmakta fayda var. Ancak ilk çeyrekte görülen agresif, hızlı, beklenenden önce yaşanan suni veya köpük yükselişleri ikinci veya üçüncü çeyrekte çok da beklememek gerekiyor. Evet, yükselişler olacak ama çok ilk çeyrekte olduğu gibi suni, hızlı, beklenenden önce yaşanan yükselişler beklenmemeli altın fiyatlarında.

Yükseliş ana trendi yukarı, yani yükseliş yönlü hareketler devam edecek ama aman aman bir coşku, aman aman hızlı bir yükseliş beklenmiyor. Elinde altın bulunduran yatırımcısı da "bu düşüşler devam eder mi, zarar mı ettik, çıksa mıydık" falan diyor. Bunun uyarısı nisan ayında birçok kez yapılmıştı.

"O BALON PATLADI, O KÖPÜK FİYATLAMALAR GİTTİ"

Yani gram altın tarafında 4350 lira seviyesi, ons altın tarafında 3500 dolar seviyesi görülünce gönül rahatlığıyla satılabileceği uyarısı defalarca yapıldı. Özellikle 'ev alacaklar, araba alacaklar, toprak yatırımı yapacaklar, bu köpük fiyatlamalar varken bunları fırsata çevirin, bu fiyatlar sert bir şekilde gerileyecek ve 4000 lira seviyesinin altında görünce şaşırmayın' uyarılarımı zaten biliyorsunuz. Bu uyarılar zaten biliniyor. Aylarca bu rakamlar beklendi. En azından o balon patladı, o köpük fiyatlamalar gitti. Artık daha sağlıklı fiyatlamalar var karşımızda.

"ALTINI İLE GÜMÜŞ ALANLAR MUHTEŞEM FIRSATLAR YAKALADI"

Yine yıl sonuna kadar üç hamle yapacağız ve maliyetleri düşürmeye devam edeceğiz. Herkes yılın ilk çeyreğinde "altın altın altın" konuşuyordu, herkes sürü psikolojisiyle altına yönelmişti. 3 aydan beri "gümüş bedava" uyarısı yapıldı, elinde altın bulunduranların altın gümüş rasyosunu değerlendirmesi gerektiği belirtildi.Nisan ayında altın gümüş rasyosu 106 seviyesindeydi. Haftayı 99.19 seviyesinde tamamladı altın-gümüş rasyosu. Nisan ayında altın-gümüş takasında elindeki altınla gümüş alanlar çok güzel bir şekilde muhteşem pozisyonlar, fırsatlar yakaladı.

2025 GÜMÜŞ YILI

2025 yılının birinciliği altında mı olacak, gümüşte mi olacak sorusunun cevabı gümüş. Yani 2025 yılı altın değil gümüş yılı. Yıl sonunda bunun hesabını hep beraber yaparız. Altın gümüş rasyosundan kaynaklı gümüş oldukça ucuz. Geleneksel bir yapısı olduğu için yatırımcılar hep altından yana şansını kullanıyor. Daha profesyonel yatırımcılar gümüşün ucuz olduğunu, bedava olduğunu görüyor ve pozisyonlarını alıyor. Gümüşün bugün bile halen ucuz olduğu, halen benim paramla bedava olduğu tekrar anımsatılmak ister. Nisan ayı boyunca bu tekrar edildi ve bu düşünce geçerliliğini korumakta.

ALTIN MI BITCOIN Mİ?

Altın tarafındaki düşüşler Bitcoin'e yaradı ve pozitif görünüm devam ediyor. "Altın mı Bitcoin mi?" sorusunun cevabı Bitcoin olarak verilebilir. Çünkü altın yılın ilk çeyreğinde yıllık getirisinin %80'ini verdi yatırımcısına. Çok aman aman Bitcoin'e kıyasla bir yükseliş olacağı şahsen tahmin edilmiyor.

TL bazlı ve ons altın tarafında tekrar yükselişler görülecek. Ama bu, gümüşten daha fazla gidecek veya Bitcoin'den daha fazla gidecek anlamını taşımıyor. Neden taşımıyor? Çünkü ilk çeyrekte altın Bitcoin'i ezmişti, baskı altında bırakmıştı, düşüşlere neden olmuştu.

Yine altın gümüş rasyosu nedeniyle altın çok hızlı gitmişti, gümüşü baskı altında bırakmıştı, gümüş çok ucuz kalmıştı. Nisan ayında dikkatler ucuz, baskı altında kalan daha ucuz enstrümanlara çekilmişti. Herkes "altın altın altın" konuşurken bu yapıldı.

ALTIN MI GÜMÜŞ MÜ?